LAm FA SOL x4



LAm Puc estar tota un vida espolsant la pilota,

Sempre m’acaba tornant.

Puc apostar un poc més, i somriure en les fotos,

REm ja vindran el SOL ls a parlar.

LAm Puc allunyar-me del foco, dir que estic “loco”

Puc intentar encaixar

tot el que diguen, total vaig pujar a eixa moto.

REm Queda trag SOL ar i tragar.



LA Pots allunyar-te del dia, la nit i dels vicis,

ser la persona exemplar,

pots suportar els insults, el rumor, el judici,

REm saps que és el pre SOL u a pagar.

LAm Pots ser el més diplomàtic, el rei del trapezi,

pots aguantar i aguantar.

Pots observar a l’espill al senyor de la crisi,

REm ara come SOL nça a plora LAm r.



I ara estem sols,

i queden lluny aquelles veus,

aquell soroll de zels i d’impotència.

I ara estem sols, la meua pena i jo,

el crit del cor contra la indi FA ferè SOL ncia.



LAm FA SOL x2



LAm Paga que paga el ninot no demana clemència,

més interessos que al banc.

Vaga descalç per un mon de taurons, penitència,

REm no sap si és SOL merda o si és fang.

LAm S’alça de nit taquicàrdic, perdent la consciència,

sent una guerra al seu cap.

Tot un exèrcit de “listos” demana coherencia,

REm “listos” que es SOL tan al sofà.



LAm L’apoteosi,

quina afició per parlar, quin suplici,

per difamar i per pontificar,

REm no aguantarien ni un SOL dia l’ofici.

LAm I cride algú que desperte i que actue,

que traga del cap i del cor, que fluctue.

I calla el cap, perdedor penitent

REm i crida el co SOL r contra els indiferent LAm s.



I ara estem sols,

i queden lluny aquelles veus,

aquell soroll de zels i d’impotència.

I ara estem sols, la meua pena i jo,

el crit del cor contra la indi FA ferè SOL ncia.



LAm REm LAm MI



I ara estem sol LAm s,

i queden lluny aquelles veus,

aquell soroll de zels i d’impotència.

I ara estem sols, la meua pena i jo,

el crit del cor contra la indi FA ferè SOL ncia.



I ara estem sol LAm s,

i queden lluny aquelles veus,

aquell soroll de zels i d’impotència.

I ara estem sols, la meua pena i jo,

el crit del cor contra la indi FA ferè SOL ncia.



LAm FA SOL x2



I ara estem LAm sols.