Quan LA caigui sobre teu la còlera dels déus i no MI quedi res a DO#m dir,

quan ja no im RE porti aquesta tarda, si t’ho has passat LA bé, o si MI has patit.

Quan LA cada error al món, quan cada pas en fals, con MI tingui més veri DO#m tat

que el feix depri RE ment de fulls intactes del teu cur LA rículum im MI maculat,

veu RE ràs el doble fons dels en LA vans, rius subterranis dau RE rats, mars amb tresors ama MI gats.



Va, aquest LA joc t’agradarà, juguem a classificar els que ho fan MI bé i aquells que DO#m no,

jutgem cruel RE ment els que s’equivoquen, sentim-nos pe LA tits per aquells que ho MI fan millor.

I des LA prés repassarem els grans greuges que has sofert, els MI mals sense prece DO#m dents,

però vés pen RE sant què és el que arrisques, què poses en LA joc, tu, per es MI tar content.

Que RE cap, cap cervell genial repar LA teix els dies bons i els do RE lents, que l’univers no ens deu MI res!



LA Tots ens mo MI vem! No LA pots quedar-te encal RE lat eterna MI ment!

A RE vança, via LA nant, per les llam RE bordes i l’as LA falt!

LA Tots ens mo MI vem! No LA aconsegui RE ràs quedar-te MI quiet!

RE Pobre via LA nant, aquesta RE lluita la per LA dràs.



LA RE MI DO# FA#m SOL#m LA DO FA#m MI



Però tu sa LA bràs el que fas, jo vindria a practicar el noble MI art d’anar enda DO#m vant.

Si et sents in RE trús no parlis gaire i ja veu LA ràs, ningú adver MI teix l’engany.

No et de LA manen un carnet, no hi ha escrit cap reglament, s’equi MI voca el més ex DO#m pert,

donem con RE versa, som amables, i no se LA sap si mal MI grat l’esforç a RE nem

cap al plaer o al do LA lor, a la llum o a RE la foscor, a un gran banquet o a MI la més cruel inanició.



LA Tots ens mo MI vem! No LA pots quedar-te encal RE lat eterna MI ment!

A RE vança, via LA nant, per les llam RE bordes i l’as LA falt!

LA Tots ens mo MI vem! No LA aconsegui RE ràs quedar-te MI quiet!

RE Pobre via LA nant, aquesta RE lluita la per LA dràs.



LA MI x3

FA#m MI

LA MI x3

FA#m MI



Que hi hagi LA pau, que hi MI hagi p LA au, que hi MI hagi FA#m pau damunt la MI Terra.

Creu en el LA món, creu MI en el LA món, creu MI en la FA#m gent que no co MI neixes.



LA MI x3

FA#m MI

LA MI x3

FA#m MI