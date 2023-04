M’he despertat d’aquest som RE ni,

i em costa de LA creure.

Han passat tres MI dies,

i tu ja no hi LA ets.



Quin estiuet més i RE díl·lic,

i ara no et puc LA veure.

No pujaràs MI més,

fins que arribi l’hi LA vern.



No sé prou bé com torna RE ràs

si Barce LA lona t’haurà contami MI nat, o no…

FA#m Però jo t’espero com si RE res

LA al mateix lloc de cada MI any.



FA#m Perquè no puc pensar en res RE més,

no et puc treure del LA cap,

baixàvem cada MI dia

a la plaça a treure el FA#m nas.



I ara veig que tu no hi RE ets,

que potser ja has mar LA xat,

que mai no trobo MI l’hora

de tornar-nos a FA#m trobar.



I de fer el bailo RE teo,

cada nit ben LA junts

ballant al son del sal MI seo.

Ens agradava la FA#m festa

i també el ma RE rujeo.

Ja no im LA porta

perquè vull que MI tornis,

i si no aquí t’es FA#m pero.



RE LA MI FA#m x2



I diga’m be RE bé

que ja són LA masses dies

en els que jo et MI penso.

M’agra FA#m daria olorar la teva RE pell,

m’agrada LA poder viure amb tu aquesta MI locura.

Tinc ganes de FA#m tu.



I de fer el bailo RE teo,

cada nit ben LA junts

ballant al son del sal MI seo.

Ens agradava la FA#m festa

i també el maru RE jeo.

Ja no im LA porta

perquè vull que MI tornis,

i si no aquí FA#m t’espero.



Passar-me la RE vida amb tu,

per trobar-te al te LA teo.

què cada vegada em MI diguis

que ballem junts A FA#m teo.

Abans del RE jangueo,

va, fem-ho al parqui LA neo.

Ja no im MI porta,

i si no aquí FA#m t’espero.



Porto RE tanta estona,

LA tota l’estona.

què sen MI to que

perdo el FA#m temps.



I al final tot és una RE tonteria,

LA tota la vida,

MI li he donat voltes per res…



FA#m Perquè no puc pensar en res RE més,

no et puc treure del LA cap,

baixàvem cada MI dia

a la plaça a treure el FA#m nas.



I ara veig que tu no hi RE ets,

que potser ja has mar LA xat,

que mai no trobo MI l’hora

de tornar-nos a FA#m trobar.



I de fer el bailo RE teo,

cada nit ben LA junts

ballant al son del sal MI seo.

Ens agradava la FA#m festa

i també el maru RE jeo.

Ja no im LA porta

perquè vull que MI tornis,

i si no aquí FA#m t’espero.



RE LA MI FA#m x2