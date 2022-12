RE Benvolgut, permet-me suposar

que, malgrat que no haguem gaudit de SOL presentació ofi LA cial,

més o menys, així com SOL jo, estàs assaben SI tat

de la meva SOL existèn SI cia, de les coses LA que faig.

Benvolgut, jo ho reco RE nec, què hi faré, covard de mi,

no és que siguis cada tarda el meu tema preferit,

LA vostres són les pro SOL meses que ningú ja compli SIm rà,

vostres les nits que els telèfons no pa RE raven de so LA nar.

Però sí que et vaig veient en dis RE cos que al final no et vas endur

i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou LA lluny,

benvolgut, i en un som SOL riure que fa sola caminant

i en aquella foto antiga oblidada en un ca LA laix:

heu pa SOL rat una furgo LA neta apro RE fitant la SOL vista privile LA giada d’una ciu RE tat.

LA Tu assenyales l’absis romànic d’una cate SOL dral i sou joves i RE forts!

I sen SIm tiu l’eterni SOL tat al vostre da LA vant!

I, benvol SIm gut, ni sos LA piteu SOL que gent com jo

LA estem espe RE rant.



I que simpàtics que se us veu, i quin mal devia fer,

i m’ho imagino -o ho intento- i t’asseguro que com LA prenc

que encara avui, sense remei, SOL tot trontolli un se SIm gon

quan un amic, amb bona fe, pronuncia el vostre LA nom.

Però vull pensar que tot va RE bé i que no enyores aquells temps,

que fins i tot en recordar no saps per què però estàs con LA tent

i vas veient coses pel SOL món que t’estan agradant SIm tant

i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer ama LA gat.

Amagat en menti RE detes, en dubtes emprenyadors,

en cada intuïció fugaç d’una vida mil LA lor,

amagat en “som molt SOL joves per tenir res massa SIm clar”,

amagat en “no sé què és, però, nena, no puc respi LA rar”.

Ai, benvol SOL gut, que estrany si un LA dia et van fer RE mal

el meu a SOL mor, la meva sort, LA les meves RE mans

o el meu LA dit resseguint-li la co SOL lumna verte RE bral!

Benvol SIm gut, que ha arri SOL bat i es vol que LA dar!

Ai aquests SIm dits, no són sen SOL zills, de gent com LA jo

que estava espe RE rant.



Benvolgut, ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat.

Suposo que és moment d’acomiadar-me espe LA rant

no haver-te emprenyat SOL massa, no haver semblat un SIm boig,

que la força ens acompanyi, adéu, fins sempre, LA sort!

Per si un dia ens cre RE uem ja em disculpo, que em conec,

faré d’home seriós, esperaré darrere LA dret

mentre tu li fas bro SOL meta, “veig que ara els busques SIm alts”,

mentre tu et reivindiques com molt més ele LA gant.

Farem adéu i marxarem i ella em dirà que t’ha vist SOL vell

i, pas a LA pas, ja estaràs tan RE lluny

com el cre SOL tí que abans d’entrar a LA Història li tocava el RE cul

arram LA bant-la contra els arbres del cos SOL tat d’un insti RE tut.

Ai, po SIm brets meus, com s’ha SOL guessin espan LA tat,

si entre els ma SIm tolls, sortim tu i jo SOL dient

“ei, aquí els se LA nyors, estem espe RE rant.

Xicots, aneu fent SIm lloc,

LA que estem espe RE rant”.