Intro: FA DO SOLm FA DO



I FA ahir a la nit vam conèixer tres DO dones altes i elegants

i amb SOLm una em vaig posar d’acord

vam FA conversar, vam DO riure i hem FA fet l’amor.

I m’ha parlat del DO seu país i de les coses SOLm que fa aquí

amb un castellà FA força estrany, sor DO prenentment fluid.



FA DO SOLm FA DO



“Quin FA nas més gros que tens!”, m’ha dit,

DO la dona alta des del llit, i a SOLm la paret ha assenyalat

un quadre FA verd que de DO nena havia pin FA tat.

I “Que bonic! Que bonic! Que bonic!” m’he DO dit,

quina nena més dolça devia SOLm ser,

quin plaer haver-la FA pogut conèi DO xer fa molt de FA temps.



FA DO SOLm FA DO x2



“Si FA tanques els dos ulls”, m’ha dit,

“ DO si et quedes quiet a dins del llit, t’en SOLm senyaré una cançó

que a FA casa em canta DO ven per’nar a dor FA mir.

Parla d’un bosc i d’un sen DO yor que hi viu aïllat entre oms i SOLm flors

i es protegeix dels mals hu FA mans

amb un e DO xèrcit d’ani FA mals”.

I “Que bonic! Que bonic! Que bonic!” m’he DO dit,

i quina veu més fina que SOLm té,

quin plaer haver-la FA pogut conèi DO xer fa molt de FA temps.



FA DO SOLm FA DO x4



Però el Ber FA nat m’ha dit que t’ha vist per Barce DO lona,

que t’a SOLm companyava un home molt FA alt, DO

que li has FA preguntat si encara ens freqüen DO tàvem

i que m’en SOLm vies molts records. FA DO



Però el Ber FA nat m’ha dit que t’ha vist per Barce DO lona,

que t’a SOLm companyava un home molt FA alt, DO

que li has FA preguntat si encara ens freqüen DO tàvem

i que m’en SOLm vies molts records. FA DO



Però el Ber FA nat m’ha dit que t’ha vist per Barce DO lona,

que t’a SOLm companyava un home molt FA alt, DO

que li has FA preguntat si encara ens freqüen DO tàvem

i que m’en SOLm vies molts i molts records. FA DO

FA