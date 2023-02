Intro: FA LA# x4



FA A la terra hu LA# mida escric

FA nena estic LA# boig per tu,

SOLm em passo els LA# dies

esp RE# erant LA# la nit DO .



FA Com et puc LA# estimar

FA si de mi es LA# tàs tan lluny,

SOLm servil i aca LA# bat

boig per FA tu.



DO Sé molt bé que des d’ REm aquest bar

jo no LA# puc arribar on ets FA tu,

DO però dins la meva REm copa veig

refle LA# xada la teva FA llum, me DO la beu REm ré.

SOLm Servil i aca LA# bat, boig per FA tu.



FA Quan no hi siguis LA# al matí,

FA les llàgrimes LA# es perdran

SOLm entre la LA# pluja

que RE# caurà LA# avui. DO



Em quedaré atrapat

ebri d’aquesta llum

servil i acabat

boig per tu.



DO Sé molt bé que des d’ REm aquest bar

jo no LA# puc arribar on ets FA tu,

DO però dins la meva REm copa veig

refle LA# xada la teva FA llum, me DO la beu REm ré.

Servil i acabat, boig per tu.