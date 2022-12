Va arri DO bar el tiet amb barba llarga,

els avis feien dinar espe REm cial,

i va dir “ FA nens, esteu mo SOL renos”,

i va dir “al FA menys, heu crescut un DO pam”.



I l’Ig DO nasi i jo li escoltàvem

mil aventures de REm països llunyans

i estaven FA bé, i eren dis SOL tretes,

però era di FA fícil treure’s del DO cap

el fer vo DO lar per damunt del

barri aquell regal es REm trany.

Per fi a FA baix, vam situar-nos

a una dis DO tància prudencial

de les sen DO yores que es bronzejaven

i dels cotxes apar REm cats,

vam estu FA diar els corrents de SOL l’aire,

vam asse FA car-nos la SOL suor de les DO mans.

Però el boome REm rang s’encal FA lava entre les SOL branques i no tornava DO mai.

Però el boome REm rang recla FA mava la pe SOL rícia d’un professio DO nal.



I van baixar els altres amb la Vanessa

-ai la Vanessa, com li deu REm ‘nar?-,

menjaven FA pipes amb arro SOL gància,

se’n fo FA tien des del DO banc,

fins que avorrit d’aquell espectacle

va venir el Xavi, que era més REm gran,

“deixeu-me un FA tir, feu-vos en SOL rere,

deixeu-me un FA tir, colla de ma DO tats,

que això és ca DO nell, que això el que vol

és un bon joc de REm braç!”.

I, sen FA yors, tan bo és insistir

com sa DO ber-se retirar

i, no sé l’Ignasi, però, en el meu cas,

puc reconèixer que em va fer REm mal

veure en els FA ulls de la Va SOL nessa

que la FA cosa es po SOL sava interes DO sant.

Però el boome REm rang va encal FA lar-se entre les SOL branques i no tornava DO mai.

Però el boome REm rang recla FA mava la pe SOL rícia d’un professio DO nal.



DO

Però parlo de DO temps, crec que era el juliol

en què es va fondre l’Indu REm rain

i vam FA maleir el danès i les DO rampes d’Hautacam.

Els anys, en DO fi, ens han fet com homes

i, malgrat que ningú ha pro REm creat,

vaig pen FA sant alterna SOL tives,

per si FA mai es dóna el DO cas.

I en aquest DO món entre els meus forts

no hi haurà mai els de REm talls

però m’esforça FA ré i una cosa m’abstin DO dré de regalar,

que la infan DO tesa serà divertida, màgica,

lliure, d’acord, accep REm tat,

però no hi FA ha tant temps per SOL perdre i,

tard o d’ FA hora, només SOL queda una veri DO tat:

Però el boome REm rang s’encal FA lava entre les SOL branques i no tornava DO mai.

Però el boome REm rang recla FA mava la pe SOL rícia d’un professio DO nal.



Ei Vanessa si sents això una abraçada molt gran.