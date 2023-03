Intro: FA DO SOL LAm

DO FA DO SOL x2



Vola el DO temps,

es vesteix la FA lluna i no hem dormit. DO

Sospira la SOL vida si ets aquí. DO

M’entrebanco FA per poder seguir, DO

encara que SOL no trobi el meu lloc.



DO Tinc el terra a prop, FA em bel DO lugo tant com puc. SOL

Allà al DO fons de l’horitzó FA hi ha un des SOL prés

que no hem viscut. DO



Continua FA rem donant voltes al DO sol,

menjant pa SOL tates deixant-nos la col. DO

Només val FA drà el que cregui que valdrà, DO

que passi FA tot el que hagi de pas DO sar.



Que els teus pa FA res van fer un mi DO racle,

ets un es SOL perma oportu LAm nista,

ets un es FA perma afortu DO nat. SOL DO



I un cop de FA puny al campanar DO

sense to SOL car ni quarts ni hores. LAm

Tant si ho veus FA bé com malament, DO

el que veus SOL serà el que t’emportes. DO



Que només tu recordes FA tots els dies que plores, DO

que plorar és sa i no ho veus fins SOL que no t’enamores, LAm

t’emporrones, FA cantimplores, DO eh! SOL



DO No deses FA peris DO SOL

quan el cel LAm cau, FA

gotes a DO vall, avall, a SOL vall!

DO No deses FA peris DO SOL

quan el cel LAm cau, FA

gotes a DO vall, avall, a SOL vall!

Avall avall a bal DO lar!



FA DO SOL

LAm FA DO SOL x4

REm



Tira’m a la mala LAm vida,

dona’m SOL sort, vine amb LAm mi. REm

Buscarem junts la sor LAm tida

si és que SOL volem sor LAm tir.



Nin FA gú ens dirà el que volem DO fer,

ens dirà el que volem SOL ser. Nin LAm gú!

Nin FA gú ens dirà el que volem DO fer,

ens dirà el que volem SOL ser! DO



Baixant de FA dalt pujant amunt, DO

escales SOL parlen del camí. LAm

Trucant-me a FA mi no surt ningú, DO

potser és que en SOL cara estic aquí. DO



I hem estat FA vius tots els matins, DO

i no sa SOL bríem fer res més. LAm

Ho estimo FA tot i em veig a mi DO

arrece SOL rat sota el matí. DO



Que els teus pa FA res van fer un mi DO racle,

ets un es SOL perma oportu LAm nista,

ets un es FA perma afortu DO nat. SOL DO



DO No deses FA peris DO SOL

quan el cel LAm cau, FA

gotes a DO vall, avall, a SOL vall!

Avall avall a bal DO lar!



FA DO SOL

DO FA DO SOL x3

DO