Intro: DO LAm REm SOL7 x2

DO



Penso,

que és molt LAm millor viure així,

a prop REm del que vull tenir

i lluny SOL7 del que em fa patir. DO



Sento,

que estic LAm al lloc indicat.

Si REm m’acabo fent SOL7 mal

m’ho hauré gua DO nyat.



M’emborratxo de SOL vi,

i tu estàs aquí amb DO mi.

Aquí dalt hi ha an SOL tenes,

sota els peus tenim DO Vic.



Que no pen FA sem el que vin SOL drà.

Tots dos DO sabem que tant LAm fa.

Ce FA lebrarem que SOL sempre ho cele DO brem.



DO LAm REm SOL7 x2

DO



Guardo,

tot el LAm que et vaig voler dir.

Ara REm volen els moments,

mentre es SOL7 tàs aquí amb mi. DO



Busco,

què és el LAm que ens fa estar tan bé.

Per REm més que hi pensi

se SOL7 rà el teu se DO cret.



I no ens importa el SOL lloc,

ens conformem amb DO poc.

Que el temps vola com SOL cendra

i no sé on tinc el DO nord.

Que no pen FA sem el que vin SOL drà.

Tots dos DO sabem que tant LAm fa.

Ce FA lebrarem que SOL sempre ho cele DO brem. x2

Ce FA lebrarem que SOL sempre ho…



SOL DO x2

FA SOL DO LAm

FA SOL DO LAm



Ce FA lebrarem que SOL sempre ho cele DO brem. x4