Intro: SOLm REm LA7 REm SOLm REm LA7 REm



REm No esperava una noia tan bo DO nica

LA# darrere d’a LA quest tau REm lell.

El teu estil em fas DO cina.

On has es LA# tat tot aquest LA temps?

Aprofita REm ré, ara que et DO gires,

per don LA# ar grà REm cies al Cel

i per passar-te re DO vista,

dels ta LA# lons fins els ca LA bells.



No t’es SOLm pantis però, ara, voldria REm dir-te

que ho ets LA tot per a mi i que RE jo puc ser tot teu.

Vull sen SOLm tir-te explicar la teva REm vida,

els teus DO somnis i LA# els teus grans se LA crets.



I tornes i em dediques REm el més gran dels teus som DO riures

i embo LA liques el pa REm quet

i les teves mans, ex DO pertes,

l’a LA# dornen amb un llacet.

LA I congelo el mo REm ment quan les nostres mans es DO creuen

a l’in LA# tercan LA viar el bit REm llet,

però els teus ulls estan ner DO viosos,

has d’a LA# tendre altres cli LA ents.



Però, si SOLm dubtes, podries atrev REm ir-te

a sor LA tir amb mi per REm fer un cigar RE ret.

Per si pen SOLm ses que po REm dria servir-te

jo m’es DO peraré per a LA# quí encara algun LA7 temps.



SOLm REm LA REm RE



SOLm REm LA REm



SOLm REm LA REm RE



SOLm REm LA7 REm



SOLm REm LA7 REm



SOLm REm LA7 REm



SOLm REm LA7 REm RE



SOLm REm LA7 REm



SOLm REm LA7 REm RE



SOLm REm LA7 REm



SOLm REm LA7 REm