Intro: DOm SOL# LA# RE# LA# x2



Desper DOm tem, dalt d’un pi, com o SOL# cells a dins la nit.

Et re LA# galaré el que tinc, el desig; que pot RE# ser demà no vinc,

que pot LA# ser demà no hi sóc…



Enlloc DOm hi és tot, amb poc pots fer,

amb u SOL# na banyera i dos xiclets construirem un coet,

perquè ens LA# porti lluny d’on som, per tenir clar d’on venim,

per te RE# nir clar el que tenim. LA#



FAm SOL DOm



Abraçats, entregats a l’impre SOL# vist.

Vivint sense el RE# temps, travessant la LA# llum.



DOm Dins el tot, prop de mi, SOL# camino el que em fa sentir.

RE# Soc feliç, de veritat, LA# sempre que et puc fer feliç.



SOL# SOL

DOm SOL# RE# LA# x2



RE# Tenim una vida que no és fàcil però que és SOL# nostra,

per començar-la per la teulada, LA#

deixant passar els dies per la finestra, RE#

dormint al sostre, LA# perseguint estrelles.



RE# Sabem que ens desborden les coses boniques, SOL#

més enllà del bé i el mal ens fan sentir lliures. LA#

Amb una engruna ja en puc tenir prou, RE#

si en la veritat co LA# mençaré de nou.



DOm SOL# RE# LA#



DOm Abraçats a l’imprevist, vivint sense el SOL# temps.

Travessant la llum, sense pensar en RE# res.



Hi ha mil coses més que les que pen LA# sem.

Quan sortim de dins és quan ens tro DOm bem.



DOm SOL#

Vivint la vida perquè sí,

RE# LA#

i no ens caldrà tenir un motiu.

DOm SOL#

Tenim el cel per tu i per mi,

RE# LA#

tenim les ganes de seguir.



DOm SOL# RE# LA# x2