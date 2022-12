Intro: MI FA#m MI X2



Vin MI dran els anys i, amb els anys, la FA#m calma

que et pintarà als ulls una mirada MI suau.

Et faran fer un pas i, després, un FA#m altre,

seràs tota una experta a tirar enda MI vant.

Amb tant de temps hauràs trobat un lloc agra FA#m dable,

o ja estaràs un pèl mandrosa per bus MI car.

Rebràs tracte de senyora, o de iaia es FA#m tranya

que té acollonits tots els nens del veï MI nat.



I se DO#m ràs un sac de SI mals o seràs una MI roca.

I els mo DO#m ments de mirar en SI rere et faran LA gràcia i et faran SI mal.

I pot LA ser no seré el teu MI amic,

ni tin LA dré res a veure amb si MI ets o no RE#m ets feliç DO#m .

Ja em MI veig de record mig SOL#m trist que se’t LA creua pel cap

FA#m una mala tar SI da.

I pot LA ser dormiré abra MI çadet

a LA una dona a qui quasi no hau MI ré expli RE#m cat qui DO#m ets.

Pot MI ser tindrem néts mal SOL#m parits que se’n fo LA tin de mi

quan no FA#m m’enteri de les SI co SI7 ses. MI



Però, quan seré LA vell, segui SI ré cantant-te can MI çons, igual.

Caminaré LA lent i m’as SI seuré, a vegades, MI als bancs.

Verset a ver DO#m set convoca LA ré el teu cos llarg i MI blanc

i em podran FA#m veure somriure una SI7 mica per sota del MI nas.



Que LA vinguin els SI anys! Aquí em té la MI calma!

Que em LA jugo amb la de FA#m cadència de la SI car SI7 n

que un raco LA net del men SI jador farà d’es MI cenari

i que nin LA gú sospita SI rà de qui estic par MI lant.



I que, quan seré LA vell, segui SI ré cantant-te can MI çons, igual.

No sé si es LA taré per garan SI tir-te una gran quali MI tat

però creuré en un ver DO#m set i em distrau LA ré intentant-lo allar MI gar

i em podran FA#m veure somriure una SI mica per sota del MI nas,

i em podran FA#m veure somriure una SI mica per sota del MI nas.



MI FA#m MI x2