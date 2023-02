DO# Cul, cul, FA cul, cul, LA#m cul, cul, FA# cul, cul, cul, cul! x2

DO# Cul, cul, cul, cul, FA cul, cul, cul, cul, LA#m cul, cul, FA# cul, cul, cul, cul! x2



DO# FA LA#m FA# x4

DO#



Jo vull ser FA papa, jo vull ser LA#m rei,

vull ser la FA# nòvia d’un home for DO# rat.

Tenir un vai FA xell i una gi LA#m rafa,

viure de FA# l’aire i de l’esperit DO# sant.



Ja pots FA agafar-ho LA#m tot

i anar-te’n FA# a tomar pel DO# cul!

Cul, cul, FA cul, cul, LA#m cul, cul, FA# cul, cul, cul, cul! DO# x2



I viure amb a FA mor i a LA#m nar a collir FA# flors DO#

i menjar il·lu FA sió i LA#m cagar pe FA# tons! DO#

I comprar cu FA pons i votar a elec LA#m cions

i menjar il·lu FA# sió i comprar con DO# dons!



FA LA#m FA# DO# x4



Ser presi FA dent, portar cor LA#m bata,

comprar una FA# torre amb un tobo DO# gant.

Tenir un jar FA dí ple de pe LA#m troli

amb una FA# gàbia per als immi DO# grants.



Ja pots FA agafar-ho LA#m tot

i anar-te’n FA# a tomar pel DO# cul!

Cul, cul, FA cul, cul, LA#m cul, cul, FA# cul, cul, cul, cul! DO# x2



Si tots els ca FA mins porten a Ro LA#m ma

diga’m tu per FA# què ha de venir aquest home. DO#

Un país en FA ruïnes, gastant-se mi LA#m lions

amb un perso FA# natge que es toca els col DO# lons.

Jo el meu FA papa el tinc a LA#m casa!

Jo el meu FA# papa el tinc a DO# casa!

Jo el meu FA papa el tinc a LA#m casa!

Jo el meu FA# papa el tinc a DO# casa!



DO# FA LA#m FA# x4

DO#



Jo vull ser FA papa, jo vull ser LA#m rei,

vull ser la FA# nòvia d’un home for DO# rat.

Tenir un vai FA xell i una gi LA#m rafa,

viure de FA# l’aire i de l’esperit DO# sant.



Ja pots FA agafar-ho LA#m tot

i anar-te’n FA# a tomar pel DO# cul!

Cul, cul, FA cul, cul, LA#m cul, cul, FA# cul, cul, cul, cul! DO# x2

Cul, cul, cul, cul, FA cul, cul, cul, cul, LA#m cul, cul, FA# cul, cul, cul, cul! DO# x2

Cul, cul, cul, cul, FA cul, cul, cul, cul, LA#m cul, cul, cul, cul, FA# cul, cul, cul, cul! DO#

Cul, cul, cul, cul, FA cul, cul, cul, cul, LA#m cul, cul, cul, cul, FA# cul, cul, cul, cul, DO# cul!