He perdut un de l’1 al FA què

i ara LAm no m’atreveixo a fer- LA# ho.

M’han encertat de l’1 al FA mil,

li he de decla LAm rar el meu amor de gam DO berro.



I quantes coses han pas FA sat,

crec que m’he enamo LAm rat

He sentit papal REm lones

a la panxa i m’has LA# catat

Els meus tetes l’han FA tramat

i a mi m’han embau LAm cat

M’han fet jugar a un REm joc que diu…



De l’1 al FA què surts amb mi a LAm questa nit?

De l’1 al REm què vas amb ressa LA# ca al partit?

De l’1 al FA què? De l’1 al LAm què? De l’1 al REm què?



De l’1 al FA què surts amb mi a LAm questa nit?

De l’1 al REm què vas amb ressa LA# ca al partit?

De l’1 al FA què? De l’1 al LAm què? De l’1 al REm què?



De l’1 al què? De l’1 al FA què la lies?

LAm Apostant-te a lle REm par el terra

d’aquest tren LA# de rodalies

FA I qui ho LAm diria, que ens ho a REm cabem

muntant bé amb la ton LA# teria.



Que he perdut, he per FA dut o no ( LAm ah, ah)

I REm tu també has perdut LA# ara

Que he per FA dut, he perdut o no ( LAm ah)

REm Mai més tornaré a jugar al…



De l’1 al FA què surts amb mi a LAm questa nit?

De l’1 al REm què un John Deere LA# amb Charlie Pee?

De l’1 al FA què? De l’1 al LAm què? De l’1 al REm què?



Aquesta tarda vull tro FA bar-te

en LAm una terrassa jugant a REm cartes

Que se’ns LA# pongui el sol i tinguem una FA manta,

que tu LAm portis Tanqueray i jo la REm Fanta. LA#



Aquesta tarda vull tro FA bar-te,

es LAm coltar trapetón penjant l’ REm hamaca

LA# Jo et desafio a ju FA gar-te-la per LAm mi

i que et quedis a dor REm mir. DO



De l’1 al FA què surts amb mi a LAm questa nit?

De l’1 al REm què vas amb ressa LA# ca al partit?

De l’1 al FA què? De l’1 al LAm què? De l’1 al REm què?



