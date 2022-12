DO Deixa-la, SOL Toni, DO deixa-la!

No FA veus que no et con DO vé?

Nin FA gú mereix que et DO perdis tot el SOL6 que t’estàs per DO dent.



Quan vegis que es SOL tà ben ador DO mida,

a FA parta-li els ca DO bells del front per FA fer un últim pe DO tó

i a FA justa la por DO ta sabent que es SOL6 tàs fent el mil DO lor.

Allunya’t, com s’al SOL lunya la ma DO rea

quan des FA pulla lenta DO ment les roques FA del penya-se DO gat

i, FA sense mirar en DO rere, Toni, SOL deixa- DO la.



Deixa-la, SOL Toni, DO deixa-la!

Es FA colta’ns bé i a DO prèn!

Nin FA gú mereix que et DO perdis tot el SOL6 que t’estàs per DO dent.



Ja veuràs que SOL quan s’inflin les DO veles

com un FA vell amic, el DO vent, t’aca FA riciarà la DO pell

mentre a FA terra es va fo DO nent, Toni, SOL6 tot el que et re DO té.

No sents les o SOL nades que et re DO clamen?

No FA veus que et guia el DO cel constel·la FA ció a constel·la DO ció?

A FA costa’t a la DO barca, rema i SOL deixa- DO la.



Vine, SOL Toni, DO vine!

Nin FA gú canta tan DO bé!

Nin FA gú mereix que et DO perdis tot el SOL6 que t’estàs per DO dent.



Tornaràs a sen SOL tir sal a les ve DO nes

i en lle FA var-te en algun DO port, qui sap, pot FA ser et pregunta DO ràs

a FA qui pertany el DO nom que de SOL6 cora el teu DO braç.

Creu-nos, Toni, l’ai SOL gua encara és DO fresca

i el FA sol segueix sor DO tint cada FA matí a l’horit DO zó.

Se FA rà més fàcil DO del que et penses, SOL deixa- DO la.



Deixa-la, SOL Toni, DO deixa-la!

In FA venta’t un món DO nou i FA deixa-ho tot a DO terra

que, amb la SOL6 vida, ja en tens DO prou.



Deixa-la, SOL Toni, DO deixa-la!

Fes FA el favor d’es DO tar content

que, FA per somriure DO fent-nos vells,

la SOL6 vida és sufici DO ent.