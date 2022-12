Intro: DO



Vaig entrar a la festa, l’amfitrió

em va presen SOL tar els convi DO dats.

Vaig cridar “he vingut a començar de zero”,

SOL vaig acomodar-me en un so DO fà.

Des de LAm la finestra es veia el parc

on s’avorrien uns adoles REm cents.

Vaig pen SOL sar ¿on dorm?, ¿què veurà quan es llevi?

Mentre desapareixíem DO lentament.



Vaig comprar-me un saldo de trompeta,

assa SOL jàvem cada DO nit.

Estava bé tocar, però prefe SOL ria

barallar-me amb els ve DO ïns.

Ahhh, mi LAm reu, un Mi Major volant,

escapant-se per damunt del REm celobert.

Vaig es SOL criure-li alguna cançó, ¿i què?

Mentre desapareixíem DO lentament.



Vaig pujar a un arbre amb l’ambi SOL ció

de veure el Llobre DO gat.

Les branques eren guerxes i del SOL pes

se’n van tombí, tom DO bar.

Les LAm noies joves de la vila

se’m van quedar mirant de lluny, ri REm ent.

Ahhh, la SOL vida podia ser difícil

mentre desapareixíem DO lentament.



Vaig trobar una dona, vam llogar

un aparta SOL ment prop de Ga DO và.

Què vam ser ella i jo tot aquell temps

em temo SOL que no us ho sabré expli DO car.

Mai vaig LAm dir-li en què pensava

l’hemisferi més cabró del meu cer REm vell.

Una SOL brisa fresca a la platja deserta,

mentre desapareixíem DO lentament.



L’ajudant del mag va treure el vel

i allà se SOL guíem, morts de DO fred.

El públic amb raó emprenyat

recla SOL mava que li tornessin els DO diners.

El produ LAm ctor abraçava la cartera

i deia “paciència, senyors REm meus;

les pa SOL raules màgiques funcionen

però aquest parell desapareixen DO lentament”.



El del te LAm atre demanava calma dient

“tranquils, res és tan pur ni REm net;

les pa SOL raules màgiques funcionen,

però aquest parell desapareixen DO lentament”.