Intro: SOLm

Vam sobreviure a l’incendi

vam fer-li front al gegant,

vam agafar aquell quadre i ballàrem

el ball: el ball del RE# cap per RE avall.



SOLm Paella congelada, falleres de cartró,

olor a roda cremada, gomina i processó.

Saluda el senyoret, escola de retors,

el sant a passejar, Un be RE# so i una flor RE .

SOLm Nos vamos a forrar, un finde en benidorm,

posar la mà i callar, platges de formigó.

Vivir así es morir de amor, cantava RE# Milans del Bo RE sch.

SOLm L’himne regional provoca llàgrimes,

pàgines i pàgines, d’un tràgic sainet que esgarra ànimes.

Pas de “pasodoble” al camp de futbol,

alça la mà dreta l’afició RE# a la curva no RE rd.

SOLm Una discoteca enmig d’un camp d’arròs,

boquetes tortes a la terra de les flors.

La Geperudeta, besant la Moreneta:

Vendetta!! Vendetta i noves glò RE# ries en ofe RE rta.

SOLm Allà on el món s’explica en diminutiu,

on plora la collita del secà i del regadiu,

plou amb burrera, però sempre baixa buit el riu,

i una bandera RE# talla com RE arma de doble fil. SOLm

Vivim la vida de gaidó, acabareu com el pelletes a Alcoi.

Del Mondúver al Penyagolosa i el Benicadell RE#

el poble serà un ma RE rtell o un pes mort. SOLm



Vam sobreviure a l’incendi

vam fer-li front al gegant,

vam suportar eixes bombes que

enca RE# ra ressonen per se RE rres i valls.

SOLm Vam defugir eixes normes,

vam profanar els seus sants,

vam agafar aquell quadre i ballàrem

el ball: el ba RE# ll del RE cap per avall.



SOLm Vinc d’on van voler fer una falla, terra de foc i de sal,

on la metralla travessava i rebentava els cristalls,

on les muntanyes baixen escalonades per lluir bancals

que donen alegries pe RE# nes i men RE jar.

SOLm Vinc de les platges horteres sostingudes amb deutes brutals

de microclima i macroestafa, trist i real,

roders que repartien, herois de veritat,

segrestadors de La RE#m arina i del Com RE tat.

SOLm Taronges i olives, cirera i raïm,

netes de morisques, fills de mallorquins,

on no para la festa fins dimecres que comença i

tots els problemes es disso RE# len en ani RE s. Tenim SOLm

una cova de lladres en cada ciutat,

molt d’aprofitat per metre quadrat..

Una costa traida, un desig de fugida RE#

amb un tren cap RE al nord que no arriba…

SOLm Camps abandonats, qui vol llaurar podent ser ric?

guiris reballats, passa la vida..

Cada primavera s’emociona algun lletraferit

quan pega un esclafit RE# la vall flòrida RE .

SOLm Tantes voltes torts en tantes dates,

l’arbre mai no havia estat madur.

Sabíem que seria dur, ni nom

ni mapa ni futur: amors que maten RE# ,

cacem les rates i tombe RE m els murs



SOLm Vam sobreviure a l’incendi

vam fer-li front al gegant,

vam suportar eixes bombes que

enca RE# ra ressonen per se RE rres i valls.

SOLm Vam defugir eixes normes,

vam profanar els seus sants,

vam agafar aquell quadre i ballàrem

el ball: el ba RE# ll del RE cap per avall.



SOLm RE# RE x2



SOLm Vam sobreviure a l’incendi

vam fer-li front al gegant,

vam suportar eixes bombes que

enca RE# ra ressonen per se RE rres i valls.

SOLm Vam defugir eixes normes,

vam profanar els seus sants,

vam agafar aquell quadre i ballàrem

el RE# ball: el ball, el ba RE ll del cap per avall.



SOLm RE# RE x2