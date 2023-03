Intro: DOm FAm DOm

DOm DO7 FAm

SOL# DOm SOL# SOL7 DOm



Un home “tra DOm jat”, olor a co FAm lònia i penti DOm nat.

Inquiet al meu costat, espera DO7 pacientment el FAm torn.

La seva em SOL# presa haurà pensat que fent-lo DOm fora haurà guanyat.

I és un pobre SOL# home, presen SOL7 table i atu DOm rat.



Els meus amics estudiaven mentre que FAm jo instal•lava DOm pisos.

Faltava pintar la façana i al fi DO7 nal s’han quedat FAm grisos.

Una psi SOL# còloga omplint palets, de llonga DOm nisses i de fuets.

Econo SOL# mistes mirant com poder fer SOL7 cèntims amb l’ai DOm re dels pets.



Famílies amb tres cases ara FAm dormen fent bi DOm vac.

Els fills que veien un futur no saben DO7 el que els hi ha pas FAm sat.

Que el món s’en SOL# sorra, perquè el sis DOm tema

afavo SOL# reix els grans quan s’afe SOL7 bleixen els pe DOm tits.



DOm FAm DOm

DOm DO7 FAm

SOL# DOm SOL# SOL7 DOm



I ens quedarem assentats on pu FAm guem creuant els DOm dits.

Tenim amor i bones inten DO7 cions però no n’hi ha FAm prou.

Apreta SOL# rem el cinturó, perquè no ho DOm podem tenir tot.

Espera SOL# rem a que ens do SOL7 neu la solu DOm ció.



Qui és el que porta aquest banc, FAm que no en té mai suficient?

Qui DOm és el que està somri DO7 ent mentre la FAm gent viu sobre el fang?

Que SOL# surti a parlar, perquè aquí DOm baix estem contents.

I ens SOL# falten els di SOL7 ners que tu en DOm cens,

i ens SOL# falten els di SOL7 ners que tu ens DOm prens.

I ens SOL# falten els di SOL7 ners que tu ens DOm prens.



DOm FAm DOm

DOm DO7 FAm

SOL# DOm SOL# SOL7 DOm