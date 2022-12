Intro: DO RE SOL DO SOL RE RE



Un SOL home amb ulleres de pasta gruixudes

pas SIm seja pel port nerviós.

Ja SOL fa més d’una hora que la seva dona

l’es SIm pera al doctor Ramon.

Que a MIm vui s’han omplert de coratge

i han deci SIm dit operar-se el cos.

La DO dona es vol treure pa DOm pada

i l’home es fa SOL rà fer un penis més gros.

Però LAm no saben que ser atractius

també pot compor RE tar viure en un malson!

I els DO dos canten de puta RE mare,

molt millor que SOL jo, que fan cant coral,

i ballen sar DO danes a Plaça Sant RE Jaume

i ho fan de col SOL lons.



El SOL Pepe és un noi que ha fet panxa

i es passa el sant SIm dia estirat al llit.

A SOL vui el rodegen tres metges

i un jove be SIm cari amb un bisturí.

Amb MIm un permanent delimiten

l’essència grei SIm xosa que li extrauran.

I ell so DO mia en prendre un wai DOm kiki

envoltat de se SOL nyores que marquen mugrons.

Però el LAm Pepe no sap que alguns

ben plantats també RE viuen en un malson!

I el DO tio organitza tro RE bades

d’amics del sis- SOL cents i en té un de vermell

i quan puja al DO poble els nens li de RE manen

que els porti a fer un SOL tomb. SOL7



No saben que els DO guapos són els RE raros,

que ho sap to SOL thom però no ho RE diu ningú, MIm

tampoc no s’a DO graden i tenen com RE plexos per ser dife SOL rents. SOL7

I no saben que els DO guapos desa RE finen,

no tenen SOL swing i no RE ballen MIm bé,

també es preo DO cupen i tenen psi RE còlegs

i no passa DO res. RE

I no passa SOL res. DO

I no passa res. RE

SOL