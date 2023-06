Intro: LA

FA#m RE LA x2



Fer-te feliç, tot el que FA#m vull.

Que pas RE si el mal temps

i s’amagui lluny l’or LA gull.

Fer-te feliç, tot el que FA#m tinc.

Que si RE gui tan fort

que et surti tot de LA dins.



Tot seguit, preciós,

vis FA#m cut com si fos l’últim cop.

Se RE guint l’olor del segon visc,

a estones LA blanc, a estones gris.

Sembla ahir, quan se’n va

el FA#m sol un tros enllà del riu.

I RE neix i mor el que estimem

i estem a LA quí tan plens d’ahir.



Feliç, tot el que FA#m vull.

Que no RE ploris més,

que puguis obrir els LA ulls.

Fer-te feliç, tot el que FA#m tinc,

que cal RE li el destí

i així puguis ser LA tu.



FA#m RE LA x2



No soc res, però tot,

en FA#m cada instant de respirar.

Si et RE canto, despullo allò viscut,

tot ben LA foll i ben il·lús.



Canto al temps, que fuig,

sem FA#m pre aprofitant el bon vent.

I a RE cada passa moro donant-te

trossets e LA terns, de vida plens.



L’aire va ple de FA#m tu,

jo m’hi a RE braço foll

penjant de ton pit al LA buit.



L’aire va ple de FA#m tu,

jo m’hi a RE braço foll

penjant de ton pit al LA buit.



Fer-te feliç, tot el que FA#m vull.

Que pas RE si el mal temps

i s’amagui lluny l’or LA gull.

Fer-te feliç, tot el que FA#m tinc.

Que si RE gui tan fort

que et surti tot de LA dins.



I que parli aquest cor tan ple de cicatrius,

de FA#m tot el que escombra, de tot el que viu.

Que la RE llum del sol ens aixequi més forts,

que LA passin els dies, que vingui la sort.



Sembla que en lloc de pensar et desfàs dins el moment.

Et FA#m pot semblar que no però n’hi ha que sempre en volen més.

I uns RE ra-pa-pam-pam, i altres ru-pu-pum-pum,

no LA deixen de ser bombes encara que caiguin lluny.



No vull que els meus diners matin famílies innocents,

ni FA#m pensar que treballo i estic treballant per ells.

A la RE merda els privilegis i a la merda el món segur,

no hi ha LA res pitjor que quan manen els curts. Ei!



Feliç…

Tot el que, FA#m tot el que, tot el que…

Tot RE el que vull!



LA Perdut, perdut, perdut, perdut per aquí. (L’aire va…)

Perdut, perdut, perdut, perdut, feliç. (Ple de FA#m tu…)

Perdut, perdut, perdut, perdut per tu. (El temps que RE fuig!)

Perdut, perdut, perdut, perdut per mi. (Allò vis LA cut…)