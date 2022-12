Intro: RE SOL LA RE FA#m SOL RE SOL LA RE



Surt d’entre la SIm turba, MIm distingeix-te entre els SOL caps;

quan ja siguis a prop, busca’m els ulls;

saluda utilitzant un dels teus trucs;

RE permet-me sentir el so d’alguna MIm veu

dient el meu SOL nom per primer LA cop

i fes-me pe SOL tons, descone LA gut, fes-me pe RE tons,

vine’m a SOL veure amb un som LA riure miste RE riós.

Que m’he po FA#m sat el ves SOL tit brodat de RE flors!

Fes-me pe SOL tons, LA fes-me pe RE tons.



Sé que vius a les SIm places, MIm les tavernes i els SOL parcs;

agafa’m la mà i juguem al joc

de que podríem arreglar-ho tot,

re RE corda el so gloriós que fan les MIm veus

dient el teu SOL nom per primer LA cop

i fes-me pe SOL tons, descone LA gut, fes-me pe RE tons,

entra al meu SOL dia, mig va LA lent i mig ner RE viós.

Nota a les FA#m mans com em tre SOL mola tot el RE cos!

I fes-me pe SOL tons, LA fes-me pe RE tons.



SOL LA RE



Pot SOL ser ara fa LA temps que no ha sor RE tit

però ho porto a SOL dins, LA

però ho porto a RE dins,

però ho porto a SOL dins, LA

però ho porto a RE dins,

però ho porto a SOL dins. LA RE