FA#m Una hermosa SIm plana

tinguí per bres FA#m sol,

FA#m com la viga SIm tana

no en veu altra el FA#m sol. SIm

FA#m Jo fui la for SIm miga

FA#m de son pla i gar SIm riga,

FA#m del mas ore SIm neta,

del camp ros FA#m sinyol. SIm



Ve LA gí hermoses MI terres,

més d’una ciu RE tat,

m’enfi MI lí a les LA serres

de l’ MI alt Montser RE rat.

Ba LA ixí a Barce MI lona,

la perla amb què RE l’ona

enri MI quí fa LA segles

l’an MI tic Princi TR pat.



LA REm x7

LA



A RE casa hi tinc for LA migues.

Vaig tro RE bar-les un ma LA tí

sobre el RE marbre de la LA cuina

i cap producte les ha fet fugir.

A l’es RE querda d’on ve LA nien

vaig fli RE tar un verí mor LA tal

i, al ta RE par-ho bé amb mas LA silla,

van sortir per la pica del bany.

Llavors amb un raig d’ RE aigua les po LA dia redu RE ir,

van LA perdre-ho tot des RE concertades LA dins un remo RE lí.



En quedaven soli LA tàries

i era RE quasi diver LA tit:

tan a RE viat les perdo LA nava

com les torturava entre dos dits.

Però, amb el RE dies fent set LA manes,

vaig sor RE prendre’n esca LA mots

al RE potos de la LA taula,

fent-se fortes dins d’uns albercocs,

i ja no em va fer RE gràcia LA fregar en el menja RE dor

fi LA leres plate RE jades que es per LA dien pel bal RE có.



I a RE vui, en esti LA rar-me,

la fos RE cor duia un bro LA git,

un si RE lenci de for LA migues

ha trencat la calma de la nit.

El gra RE pat a la mà LA dreta

és el RE que primer he no LA tat,

el gra RE pat que s’enfi LA lava

per l’esquerra, el que m’ha preocupat.

I he vol RE gut incorpo LA rar-me

i ara es RE tic aquí, ben LA dret,

els qua RE drats de gres rel LA lisquen,

el guix viu es menja la paret.



Ve LA gí hermoses MI terres,

més d’una ciu RE tat,

m’enfi MI lí a les LA serres

de l’ MI alt Montser RE rat.

Ba LA ixí a Barce MI lona,

la perla amb què RE l’ona

enri MI quí fa LA segles

l’an MI tic Princi TR pat.



Les la sento com tre MI ballen, han pres el passa RE dís.

Han bloque RE jat la MI porta, no LA em deixa MI ran sor RE tir.

Els LA sobra l’ener MI gia, perseveren dins els RE nius,

me’n RE trec de MI les o LA relles, de la MI boca i els na RE rius.

A casa hi tinc for LA migues, van apa RE rèixer un ma LA tí.

Em RE falten al res LA pecte, acaba RE ran amb LA mi!

La RE Lògica no en LA ganya, la RE Ciència ens LA porta aquí,

n’empasso moltes més de les que puc pair.