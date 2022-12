Intro: RE LA RE LA MI x2



Ima RE gina’t un nen que LA juga a pilota

amb el RE pare fent de por LA ter.

És diu RE menge al matí, són a un LA pati d’escola

i RE no hi ha ningú al car MI rer.



I de RE lluny, des del cel, ells no ho LA veuen,

però RE hi ha alguna cosa que es LA mou.

No RE més se senten les LA bromes del pare

i ri RE alles del nen que fa MI gol.



I un FA#m a ombra els tapa el LA sol lentament

i del FA#m cel baixa un còndor ge LA gant

i en FA#m volta amb les urpes l’es LA patlla del nen

RE i se l’emporta vo MI lant.



RE LA RE LA RE LA MI x4

LA