Intro: FA DO REm LA# x2



DO Avui l’Albert arriba a l’ REm hora,

em dona el LA# cava

i el poso en FA fred.



DO I arriben l’Hèctor i la REm Clara

porten la LA# nena

adormida en el cot FA xet.



DO I obro la porta a la REm Judit.

Avui vens LA# sola,

m’encanta el teu ves FA tit.

DO I va arribant tota la REm colla,

quan són a LA# taula

trec el so FA par.



REm Un menjar exquisit,

vull provar aquest vi,

qui vol cafè?

Hi ha gintònics també.

I juguem al joc d’aquelles nits d’estiu,

no parleu tan fort que la nena DO dorm.



I l’Hèctor FA diu:

jo mai LAm mai he desit LA# jat fer un pe REm tó a la Ju DO dit

i afe FA geix:

jo mai LAm mai he desit LA# jat que dei REm xés el seu ma DO rit. DO7

Tothom em mira i ningú FA beu.



FA DO REm LA#



DO I aquell dard emmetzi REm nat

se m’ha clavat al LA# cor

i ho reconec

hi faig un FA glop.



DO I veig que tots riuen de REm cop,

però la Judit ai LA# xeca el got

em mira i em FA diu:



jo mai LA mai no he pen LA# sat

que se REm ria més fe DO liç al teu cos FA tat,

jo mai LA mai no he pen LA# sat

que se REm ria més fe DO liç al teu cos FA tat,



I jo em congelo i ella FA beu.