Intro: RE



“Per SOL com els agrada respondre jo sé que men RE teixen, o prescin SOL deixen de la veri RE tat.

L’ab MIm sència de risc als seus ulls prova que repe RE teixen dis SOL cursos memori RE tzats.”



M’ho FA#m va dir l’Adela avan SOL çant cap al marge que RE delimitava el SOL món habi RE tat.

Cri FA#m dava al paisatge: “Dar SOL rere dels marges sem RE pre hi ha un sender amb ombra SOL per cami RE nar!”.



Va MIm ser un privilegi po SOL der-me esperar allà amb l’A RE dela que a SOL nés caient la RE nit.

Quan MIm vam abraçar-nos va SOL xiuxiuejar-me “ets i RE diota, t’hau SOL ries diver RE tit”.



I FA#m vaig contemplar-la avan SOL çant cap al que fos que el RE marge tenia SOL per ofe RE rir.

En FA#m l’últim moment va gi SOL rar-se, va fer-se un pe RE tó a la mà oberta i, SOL ffff,

va bufar cap a RE mi.



I DO des de l’altra banda em va semblar sen SOL tir…

I DO des de l’altra banda encara em LAm va semblar sen LA tir…



No tens per què estar a RE quí! LA

Aquest és un ho SOL nor del que pots prescin LA dir!

No tens per RE què estar aquí! LA

No tens per què estar a RE quí! LA

Aquest és un ho SOL nor del que pots prescin LA dir!

No tens per RE què estar aquí! LA