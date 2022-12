RE Clar que arriben dies on tothom li sembla

imbècil i opta SOL per callar.

RE Clar que si es concentra pot sentir perfums

exòtics recor SOL rent-li el braç.

LAm Clar que es fa pesada amb els seus contes de

carrosses que tra SOL vessen prats.

RE No goseu jutjar-la des dels vostres cossos

momentània SOL ment tan vius i sans!



Que al tombant de LAm vespre,

DO quan el sol se’n SOL va,

Maria Anto LAm nieta

DO surt a investi SOL gar.

I travessa el LAm trànsit

DO i es cola allà on SOL vol

per fer por a LAm nenes

DO i a homes sense SOL son.

I amb altres es LAm pectres

DO es riu dels mor SOL tals

asseguda en LAm punxes

DO de la cate SOL dral.



RE I sobrevolant París desert es SOL diu:

“Ma SIm ria, ets a DO quí, tan RE llesta com et SOL penses SIm

i no DO veus com RE els re DO cords t’estan men RE tint,

t’estan men SOL tint!”. MIm RE

I es SOL diu:

“Ma SIm ria, només DO tu saps RE com vas arri SOL bar a

avor SIm rir la DO vida a RE l’inte DO rior d’aquells jar RE dins,

d’aquells jar SOL dins!”. MIm



RE SOL MIm RE SOL