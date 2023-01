Intro: LA



LA S’havia estat cultivant per Grècia

i havia après que és tan important viat MI jar.

I jo l’escoltava i deia sí sí, clar, clar.

LA Son pare acumulava grans riqueses.

Vaig dir caram! En aquest cas anul·li, si us plau,

la cervesa i posi’ns el vi MI car.

Li va semblar genial.

Va fer un glopet, em va mirar, i va dir

RE vull viure com viuen els altres,

vull fer les coses que fa la gent nor LA mal.

Vull dormir amb qui dormen els altres,

ficar-me al llit amb gent normal com MI tu.

I assumint aquell paper, vaig dir

bé, veurem què s’hi pot LA fer.

Vaig passejar-la pel mercat del barri,

em va semblar un escenari ade MI quat per començar.

Vaig dir d’a LA cord, ara fes veure que no tens ni un duro.

I va riure i va dir ai quina gràcia, que boig estàs, ets molt diver MI tit.

Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí.

Ja t’ho has pensat bé, això de

RE viure com ho fan els altres,

veure les coses que veu la gent nor LA mal,

dormir amb qui dormen els altres,

ficar-te al llit amb gent normal com MI jo?

Però ella no entenia res, i m’agafava del bra LA cet.



Comparteix pis amb estranys, busca una feina formal,

puja al MI metro pels matins, ves al cine alguna nit,

però igual LA ment mai entendràs el què és anar comptant els anys

espe MI rant la solució que s’emporti tanta por.

No, tu RE mai viuràs com viuen els altres,

ni patiràs com pateix la gent nor LA mal.

Mai entendràs el fracàs dels altres,

mai comprendràs com els somnis se’ns van que MI dant

en riure i beure, i anar tirant

i, si es pot, follar de tant en LA tant.



LA MI x2



RE Prova a cantar si ho fan els altres

i canta fort si et sembla interes LA sant.

Riu a pulmó si ho fan els altres,

però no t’estranyi, si et gires, que es riguin de MI tu.

Que no et sorprengui si estan farts

de tu jugant a ser com és la gent nor LA mal.



LA Vull dormir amb gent normal com tu,

vull dormir amb gent normal com tu.

vull dormir amb gent normal com tu,

vull dormir amb gent normal com tu.

Vull dormir amb gent normal com tu.