LA# Porto amb mi les FA coses que em vas SOLm dir,

RE# el teu amor, LA# el meu ve FA rí.

LA# Una part de FA tu em floreix a SOLm dins,

RE# el meu amor, LA# el meu des FA tí.



RE# Soc fe LA# liç pro FA p del pe SOLm rill,

RE# només soc com LA# un desig,

FA com un de SOLm sig.

RE# Queda a LA# mor en FA aquest SOLm món

i t’estimo RE# molt,

i t’estimo LA# molt i també tinc FA por.



LA# Sempre porto un tros d’a FA hir

SOLm i un altre cop m’es RE# capo,

un altre cop m’es LA# capo.

Sempre porto un tros d’a FA hir

SOLm i un altre cop m’es RE# capo…



Van plorant els núvols LA# grisos

FA i ens fan enyorar el bon SOLm temps,

el record del que vam RE# ser.

Que tot se’n vagi a la LA# merda, hey.

FA Recordo que t’ho vaig SOLm dir,

que seria millor a RE# ixí.



No sé res però m’ho vull LA# creure,

FA que al final sé deci SOLm dir.

Si en el fons som la veri RE# tat

de tot el que ens ha pas LA# sat,

som la sort de seguir a FA quí.



Tan es LA# trany i tan bo FA nic,

entre el mi SOLm racle i el desastre és on vi RE# vim.

Cel de LA# llums per fer-te fe FA liç,

brilla la SOLm nit i ho fa per tu

perquè ets a RE# quí.



Tan es LA# trany i tan bo FA nic,

entre el mi SOLm racle i el desastre és on vi RE# vim.

Cel de LA# llums per fer-te fe FA liç,

brilla la SOLm nit i ho fa per tu

perquè ets a RE# quí…

segur que sí.



LA# FA SOLm RE#



LA# Sempre porto un tros d’a FA hir,

SOLm i un altre cop m’es RE# capo,

i un altre cop m’es LA# capo.

LA# Sempre porto un tros d’a FA hir,

SOLm i un altre cop m’es RE# capo,

i un altre cop m’es LA# capo.



LA# FA SOLm RE#