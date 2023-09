Intro: SOLm



Dos per dos són quatre. Quatre i dos són sis.

Escola reglada i frustrada.

No parles ni jugues si no tens permís.

La creu, la sotana i la vara.

Conjuguem presents imperfectes.

Li restem la X al futur.

Castrem a les feres als centres.

Força de treball del segle XXI.

Hem planificat les conductes,

no deixem ja marge per la creació.

Dibuixem futurs plens de dubtes,

ni somnis, ni jocs, ni improvisació

Infàncies al contenidor,

10 hores al dia, un temps que era or.

Esclaus d’un estat opressor.

Perdona a tu pueblo señor.



REm Mare mare, que jo no vull tornar

A resar i callar quan ells manen.

RE# Pare pare, jo volia somi FA ar

i volar, i allà ens ta SOL llen les ales.



DOm Contrabandista de verbs clandest RE# ins

escampant el verí LA# ,

SOL# pobles vius i senders infinits

DOm Quin gust sentir-la parlar, RE#

si del carrer i el corral és l’a LA# ma.

I ara hi ha un poble que bra SOL# ma

en un idioma proscrit. DOm



SOLm En eixe context, arriba una mestra,

rebel, decidida, valenta.

La infància en disputa? Es conquesta,

el dictador mor es comenta.

Tenebres s’emporte el difunt

canviem els costums mort a l’obediència.

Trenquem el rosari, cremem els apunts,

davant el futur la innocència.

Arriba l’expedient disciplinari,

volem que memoritzen l’oració i l’abecedari.

Horaris estrictes, i un pati ben delimitat.

Centre penitenciari de cristians.

Vinguen l’alcalde, la guàrdia, inspectors

a defende l’absurd, a donar-li lliçons.

No van poder, mai no podran.

D’aquella mestra hui som alumnat aventatjat.



REm Mare mare, que jo no vull tornar

A resar i callar quan ells manen.

RE# Pare pare, jo volia somi FA ar

i volar, i allà ens ta SOL llen les ales.



DOm Contrabandista de verbs clandest RE# ins

escampant el verí LA# ,

SOL# pobles vius i senders infinits

DOm Quin gust sentir-la parlar, RE#

si del carrer i el corral és l’a LA# ma.

I ara hi ha un poble que bra SOL# ma

en un idioma proscrit.



DOm FAm LA# SOL# x2

DOm

SOL# DOm x3

FA FAm SOL



DOm Contrabandista de verbs clandest RE# ins

escampant el verí LA# ,

SOL# pobles vius i senders infinits

DOm Quin gust sentir-la parlar, RE#

si del carrer i el corral és l’a LA# ma.

I ara hi ha un poble que bra SOL# ma SOL



DOm Contrabandista de verbs clandest RE# ins

escampant el verí LA# ,

SOL# pobles vius i senders infinits

DOm Quin gust sentir-la parlar, RE#

si del carrer i el corral és l’a LA# ma.

I ara hi ha un poble que bra SOL# ma

en un idioma proscrit. DOm



DOm RE# LA# SOL# DOm LA# SOL# x3