Intro: SOL



Durant la construcció d’un pàrquing

sota la Plaça del Mercat

han aparegut les restes d’un sarcòfag.



Es desconeix el seu origen,

no han transcendit gaires detalls,

però l’Ajuntament informa

que el jaciment podria incloure

peces de gran va RE lor cultu SOL ral.



Tot i ai DO xí, un testi SOL moni que es man DO té en l’anoni SOL mat

es MIm tà posant en DO dubte RE la versió ofi SOL cial…



A última hora de la tarda només que DO daven dos treballa SOL dors,

el cap d’obra ha fet un DO crit perquè apa RE guessin el mo SOL tor

quan ha vist un objecte que bril DO lava en el sub SOL sòl

i s’ha apropat per aga DO far-lo, igno RE rant els proto SOL cols.



Li ha vol DO gut treure la SOL terra i l’ha fre DO gat amb les SOL mans

i l’ob MIm jecte que bril DO lava ha comen RE çat a tremo SOL lar.

I de DO dins n’ha sortit un SOL geni enorme, DO i s’ha agenol SOL lat,

i li ha dit “amo, el que de DO sitgis jo puc RE fer-ho reali SOL tat”.



I el cap SOL d’obra, en silenci,

després DO de pensar una es SOL tona…

finalment s’ha pronunciat:



Sempre he volgut tenir un superpoder.

Sempre he volgut tenir un superpoder.



I si po SOL gués tenir un superpoder

se DO ria el de provocar a qui jo vol SOL gués

que li co MIm menci a regalimar pel RE front

DO oli de sobras MIm sada RE com si fos su SOL or.