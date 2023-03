Intro: SOL MIm DO RE



SOL Papallones mengen MIm flors per dinar.

DO Crec que avui no tinc RE ganes de cuinar,

i el llom SOL està MIm congelat

i DO no hi ha cap RE tros de pa.



SOL Sona a les deu i em MIm llevo a les dotze.

DO Cada cinc mi RE nuts i no m’importa.

El SOL llit no em dei MIm xa aixecar,

diu que em DO troba RE rà a faltar.



SOL Ningú treballa però MIm tenim molta feina.

DO Espaguetis el RE plat per excel•lència de SOL nit.

Hi ha un ca MIm bró d’ocell

que DO no para RE de cantar.



Farem un “criadero” de cuques de DO llum

el dia que no puguem pagar l’elec RE7 tricit SOL at.



Que si energies i energies renovables.

Llibres interessants amb coses dispensables.

A MIm vui, impossible d’estudiar… DO

Ja em crec que ho faré demà!



SOL No sóc un tio que “rebossa” intel•ligència.

La mare de la ciència sempre ha “set” la hor MIm tènsia

DO Sempre ha “set”, RE sempre ha RE7 “set” la hor SOL tènsi MI7 a! DO RE

La hor SOL tènsi MI7 a! DO RE





SOL MIm DO RE x4

RE7



SOL Solc emocionar-me quan tallo cebes,

sé que tu també però no ho vols dir.

MIm Intentant fer l’hort ens partim l’es DO quena,

el motocultor funciona de pe SOL na.



El camí es fa llarg si vas amb presses.

Si et descuides “algo” pots plorar.

MIm Aquí hem descobert quant pesen les pedres

DO i que hi ha bons RE camps per pasturar.



SOL Poc a poc, poc a poc i

poc a poc a poc, poc a poc a poc i

poc a poc a poc, poc a poc a poc,

poc a poc a poc, poc a poc a poc i

quan estem sols solem fer coses rares,

aquesta n’és la mostra clara.

Sempre els hi estaré agraït als meus pares.

Sempre els hi estaré agraït als teus pares.