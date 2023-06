(La Rosalía.)



DOm Que jo sé que he nas LA# cut per ser milio RE# nària. SOL#

DOm Com si plogués, llen LA# çant els bitllets pels RE# aires. SOL#

DOm Un dia per Mum LA# bai i el següent a RE#m alta, SOL#

DOm sempre ben escor LA# tada a prova de RE# bala. SOL# (Esa!)



I el que vol DOm dria és tenir un LA# entley

de color RE# blanc i un de color SOL# verd,

però tot ai DOm xò sé que no ho puc LA# fer

fins el dia RE# que tingui molts di SOL# ners.



I el que vol DOm dria és tenir… ( LA# Fucking money, man!)

RE# Només vull SOL# veure bitllets de DOm cent. (Fucking money, LA# man!)

RE# Signe del SOL# dòlar dintre la LA# ment. (Fucking money, man!)

RE# Només vull SOL# veure bitllets de DOm cent. (Fucking money, LA# man!)

Signe del RE# dòlar dintre la ment.



(Díselo, Rosi!)



DOm Que jo sé que he nas LA# cut per ser milio RE# nària. SOL#

DOm Perquè em tanquin el LA# Louvre així com el RE#m acba. SOL#

(Fucking money, la mixtape)

DOm Cada dia ce LA# lebrant el meu cum RE# pleanys SOL#

DOm i dos lleopards LA# corrent pel jardí de RE# casa. SOL#



I el que vol DOm dria és tenir… ( LA# Fucking money, man!)

RE# Només vull SOL# veure bitllets de DOm cent. (Fucking money, LA# man!)

RE# Signe del SOL# dòlar dintre la LA# ment. (Fucking money, man!)

RE# Només vull SOL# veure bitllets de DOm cent. (Fucking money, LA# man!)

Signe del RE# dòlar dintre la ment.



Porto dos Aude LA# mars

fets a RE# mà coberts de dia SOL# mants

i un Hu DOm blot Black Caviar Bang LA# bang

que te’l RE# puc regalar. SOL#

Tinc un xaval contractat LA#

perquè m’obri els re RE# gals de Nadal. SOL#

Tanco el DOm centre comercial LA#

i em menjo jo RE# sola un gelat.



DOm Cava o xampany,

LA# popin‘ botelles,

RE# bautitzo el iot,

SOL# compro una estrella,

DOm tinc una LA# illa que té el meu nom. (Ah.)



Però el que vol DOm dria és tenir… ( LA# Fucking money, man!)

RE# Només vull SOL# veure bitllets de DOm cent. (Fucking money, LA# man!)

RE# Signe del SOL# dòlar dintre la LA# ment. (Fucking money, man!)

RE# Només vull SOL# veure bitllets de DOm cent. (Fucking money, LA# man!)

Signe del RE# dòlar dintre la ment.



(Fucking money, la mixtape)



Fucking money, LA# man!

RE# Només vull SOL# veure bitllets de DOm cent. (Fucking money, LA# man!)

RE# Signe del SOL# dòlar dintre la LA# ment. (Fucking money, man!)

RE# Només vull SOL# veure bitllets de DOm cent. (Fucking money, LA# man!)



RE#