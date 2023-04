I en aquell festi DO val que tant ens a RE grada,

dels que tenen food SIm trucks amb llumetes pen MIm jades,

que organitza el cu DO nyat i ens regala en RE trades,

que hi toca Pau Vall SIm vé i propostes ra MIm res.



Va i ma ger DO mana d’impre RE vista

treu un so SIm bret amb una MIm pista,

un dibui DO xet que ens fa ser avis i ti RE ets.



I ens vam passar el concert plo DO rant, O RE lívia,

quin moment tan bo SIm nic i estrany, O MIm lívia,

pensava que es ca DO saven va i ens RE diuen

que serem una SIm més de la fa MIm mília.



I ens vam passar el concert plo DO rant, O RE lívia,

quin moment tan bo SIm nic i estrany, O MIm lívia,

pensava que es ca DO saven va i ens RE diuen

que serem una SIm més de la fa MIm mília.



I just el mateix DO any que va marxar RE l’avi,

surt una pan SIm xeta i els papes són MIm avis,

d’això va la DO vida, tot és momentani,

gaudeix de cada SIm dia que va massa MIm ràpid.



I no sé com DO ets, O RE lívia,

però ja t’esti SIm mem una MIm mica,

jo que he vist la DO Clara de pe RE tita

i apareixes SIm tu.



I ens vam passar el concert plo DO rant, O RE lívia,

quin moment tan bo SIm nic i estrany, O MIm lívia,

pensava que es ca DO saven va i ens RE diuen

que serem una SIm més a la fa MIm mília.



I a sobre va to DO car Buguen RE víl·lies

i jo em sen SIm tia el protago MIm nista,

avui l’únic que DO vull és veure’t, O RE lívia,

sempre se SIm ràs la gran de la nova fa MIm mília.



Va i ma ger DO mana d’impre RE vista

treu un so SIm bret amb una MIm pista,

un dibui DO xet que ens fa ser avis i ti RE ets.



I ens vam passar el concert plo DO rant, O RE lívia,

quin moment tan bo SIm nic i estrany, O MIm lívia,

pensava que es ca DO saven va i ens RE diuen

que serem una SIm més de la fa MIm mília.



I ens vam passar el concert plo DO rant, O RE lívia,

quin moment tan bo SIm nic i estrany, O MIm lívia,

pensava que es ca DO saven va i ens RE diuen

que serem una SIm més de la fa MIm mília.



DO RE SIm MIm x3