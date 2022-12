Intro: MI



Dor MI mies mig agafada al meu braç,

ha sonat un clàxon de cotxe encallat,

has LA obert un ull mandrós i cal MI lat

i has tor LA→ nat al teu SI7→ somni pri MI vat.

Pu MI java el cafè i ens he recordat

ballant a una platja amb barrets mexicans,

la LA cara que feies al’nar gi MI rant

crec LA→ que era de SI7→ felicitat, MI

crec LA→ que era de SI7→ felicitat MI . MI7



De mo LA ment no et riuré més les MI gràcies,

per una ve SI7 gada he entès el que MI cal.

Passi-ho LA bé, que m’esborro del MI mapa

per perpetrar a SI7 l’ombra un gran pla quinquen MI nal.



Sen MI to que et despertes, et vinc a buscar,

nena tens cafè, vols que torri pa?

Al di LA ari res massa estimu MI lant,

mica en LA→ mica ja et SI7→ vas desper MI tant.

I MI fumes mirant els cotxes passar,

t’entregues a l’aire dens del veïnat,

penso en LA proposar que baixem al MI far,

jo que LA→ mai he estat SI7→ home de mar MI ,

jo que LA→ mai he estat SI7→ home de mar MI . MI7



El primer LA any compraré una cor MI bata ben llarga estam SI7 pada amb colors MI crus,

i, el se LA gon, els millors profes MI sors europeus SI7 m’ensenyaran a fer el MI nus.

Pel ter DO#m cer guardo l’antolo SI gia dels grans octo LA síl•labs que parlen de MI tu

i, pel DO#m quart, l’edició limi SI tada folrada amb vel MI lut. MI7

I el cin LA què ens creuarem per l’Ei MI xample i demanarem SI7 taula en un bar de me MI nús.

Trauré LA pit, ensenyant la cor MI bata, i llavors, bo SI7 nica,

dependrà de MI tu.



LA → SI7 → MI



I el cin LA què ens creuarem per l’Ei MI xample i demanarem SI7 taula en un bar de me MI nús.

Trauré LA pit, ensenyant la cor MI bata, i llavors, bo SI7 nica,

dependrà de MI tu.



I lla LA→ vors tot de SI7→ pendrà de MI tu.



LA → SI7 → MI