Intro: LAm SOL x6

LAm



Vols tota la llum del far,

no deixes claror per res DO més.

I de SOL tant i tant mirar-te

no veus on LAm ets.



Surt i no et facis més mal,

surt, que acabi sempre DO bé,

que les SOL penes marxen quan t’agafa el LAm vent.



I em pen FA so que sé qui SOL soc però no ho DO sé,

perquè LAm sempre SOL soc dife FA rent.

T’ho pro FA meto, intento SOL fer-ho sempre DO bé,

enca LAm ra que ho fa SOL ci mala FA ment.



FA SOL FA SOL DO SOL

LAm SOL x6

LAm



Tinc una part que crema, un tros de mi s’en DO cén,

em capgira per dins, desfà el neguit ei SOL xut

i neteja els draps LAm bruts.

Un tornavís de pedres, un cop de puny al DO vent,

una cançó de viure, una tarda plo SOL vent,

que m’empeny, que m’empeny, que m’em LAm peny.



DO FA DO SOL



Si et vaig DO dir que sabia on anava,

No en te FA nia ni idea, presumia de ganes.

Vull pen DO sar que és així, que en el fons és senzill.

Tinc els SOL núvols de blanc i un rellotge de fang.



Sigues FA aigua, vida SOL meva, sigues DO aigua.

Vine i LAm marxa aquí a SOL prop de la FA costa.

Sigues FA aigua, vida SOL meva, sigues DO aigua.

Tros de LAm cel de co SOL lors que s’es FA campa.



FA Deixa que SOL vinguin els DO dies,

que et tre LAm molin les SOL cames,

que FA ploris de riure.

Que les llàgrimes SOL parlin per DO dudes,

no en LAm tenen la SOL vida, no FA més volen viure.



FA SOL FA SOL DO SOL

LAm SOL x3

LAm