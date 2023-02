LA SIm FA#m RE x4

LA



Sen SIm zilla

com la FA#m vida,

quan els RE dies

et van LA bé.



SIm FA#m RE LA



So SIm mia

que no es FA#m peres,

que no et RE queixes

pel mal LA temps.



SIm FA#m RE LA



Caus de cap, qui SIm sap si mai

t’hau FA#m rà servit de RE res.

LA Ple de cops, des SIm orientat,

que FA#m jo vull viure RE més.



LA SIm FA#m RE x6

LA



Tran SIm quil·la

com la FA#m vida,

quan els RE dies

et van LA bé.



SIm FA#m RE LA



So SIm mia

que no es FA#m peres,

que no et RE queixes

pel mal LA temps.



SIm FA#m RE LA



Caus de cap, qui SIm sap si mai

t’hau FA#m rà servit de RE res.

LA Ple de cops, des SIm orientat,

que FA#m jo vull viure RE més.



LA SIm FA#m RE x4



LA I no hi ha, SIm i no hi ha no hi ha FA#m manera RE de fer-ho sempre bé. x4

LA SIm FA#m Sempre RE bé… Sempre bé! x3



LA SIm FA#m RE LA