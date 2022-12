Intro: DO#m



Un RE#m cop a la setena planta SOLm vaig saludar la secretària.

I hauria po DO# gut fotre amb el peu la porta a LA# vall,

cridar “he sentit que hem de par RE#m lar; doncs SOL# parla”.

O dir “em sap DO# greu, però t’equivoques, i del LA# tot,

no has calculat que estic molt FA# boig.

En guàrdia! En SOL# guàrdi FA a!”.



Quan RE#m vaig fer d’home respectable

que en SOL# tén que són coses que passen

DO# i un direc LA#m tiu, un direc FA# tiu, em va acomia SOL# dar.

DO# I un direc LA#m tiu, un direc FA# tiu, em va acomia SOL# dar.



I hauria po DO# gut portar un barret ben diver LA# tit,

reptar-lo a un duel i reque FA# rir l’es SOL# pasa,

o esti DO# rar-me els cabells, com posse LA# ït,

notar-lo ben acollo FA# nit, mirant-me, mi SOL# rant-me. FA#



Quan RE#m acceptava i assentia

el se SOL# nyor obedient que porto a dintre

DO# i un direc LA#m tiu, un direc FA# tiu, em va acomia SOL# dar.

DO# I un direc LA#m tiu, un direc FA# tiu, em va acomia SOL# dar.

Jo l’obe FA# ïa i em va acomia DO# dar.

I em va acomia LA#m dar, i em va acomia RE#m dar, i em va acomia SOL# dar.



DO# I aquest va ser el punt i fi LA#m nal

d’aquest bell conte al•luci FA# nat

que ensenyarà, potser, als pe SOL# tits

i distraurà, esperem, els DO# grans.

I aquí s’acaba la fun LA#m ció

el directiu i el nostre he FA# roi

us saluden, SOL# us saluden. DO#