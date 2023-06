Intro: SIm LA SIm LA



SIm Després d’un mal dia

al carrer em LA trobo la Jordina

que avui SOL fa l’aniversari,

vol que LA l’acompanyi al bar.



Ens mi RE rem amb simpatia,

amb un gest LA mutu d’empatia

i ja a SOL la primera taula,

que co FA# menci el festival!

Que co SIm menci el FA# festi SIm val!



Posa’m un LA got de moscatell, una cas RE salla,

rata LA fia, un burret o una po SIm mada!

Una mama FA#m deta, un masclet, un rom cre SIm mat,

un got FA#m d’aigua de València o aro SIm mes de Montserrat!



Posa’m un LA got de moscatell, una cas RE salla,

rata LA fia, un burret o una po SIm mada!

Una mama FA#m deta, un masclet, un rom cre SIm mat,

un got FA#m d’aigua de València o aro SIm mes de Montserrat!



Ja havent agafat el “puntillo”

amb una LA barreja mortal

de be SOL gudes de la terra,

ens dis LA posem a fer mal.



Doncs m’a RE gafa la mà esquerra,

a l’aten LA ció de la cambrera,

ens dema SOL nem una altra ronda

i després FA# ja veurem què tal!

Després SIm ja veu FA# rem què SIm tal!



Posa’m un LA got de moscatell, una cas RE salla,

rata LA fia, un burret o una po SIm mada!

Una mama FA#m deta, un masclet, un rom cre SIm mat,

un got FA#m d’aigua de València o aro SIm mes de Montserrat!



I aguan SIm tant la compostura,

intentant LA fer-me la madura.

“Què, ca SOL rai!” Diu la Jordina,

“Una altra LA no et farà pas mal!”



La nit és RE jove, la nit és festa,

demà ja en LA patirem la resta!

Però avui SOL fins que el cos aguanti

traurà FA# fum aquest local!

Traurà SIm fum a FA# quest lo SIm cal!



Posa’m un LA got de moscatell, una cas RE salla,

rata LA fia, un burret o una po SIm mada!

Una mama FA#m deta, un masclet, un rom cre SIm mat,

un got FA#m d’aigua de València o aro SIm mes de Montserrat!



Posa’m un LA got de moscatell, una cas RE salla,

rata LA fia, un burret o una po SIm mada!

Una mama FA#m deta, un masclet, un rom cre SIm mat,

un got FA#m d’aigua de València o aro SIm mes de Montserrat!



LA RE x8



Posa’m un LA got de moscatell, una cas RE salla,

rata LA fia, un burret o una po SIm mada!

Una mama FA#m deta, un masclet, un rom cre SIm mat,

un got FA#m d’aigua de València o aro SIm mes de Montserrat!



Posa’m un LA got de moscatell, una cas RE salla,

rata LA fia, un burret o una po SIm mada!

Una mama FA#m deta, un masclet, un rom cre SIm mat,

un got FA#m d’aigua de València o aro SIm mes de Montserrat!



O aro SIm mes de FA# Montser SIm rat!