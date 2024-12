DO Ara ve Nadal,

matarem el gall,

i a la tia FA Pepa

SOL7 li'n darem un DO tall.



DO Ara ve Sant Roc,

matarem el porc,

i a la tia FA Pepa

SOL7 li'n darem un DO tros.



DO Ara ve Nadal,

menjarem torrons,

i amb una gui FA tarra

SOL7 cantarem can DO çons.