Bruixes (Acords)

Intro:
LAm MI FA MI LAm MI LAm REm LAm MI LAmN'eren temps de misèria, de MIpor, plors i histèria
quan dues
FAjoves es van deci MIdir.
Varen
LAmemprendre un viatge,
sols a
MIire a la butxaca,
i van
FAer cap al poble SOLveí.
Un ho
REmme les va veure
i les
SOLconvidà a seure,
en una
DOtaula envol MImtada de LAmfum.
Negra
REmn'era la nit,
negre
SOLn'era aquell llit
on la
DOtrampa esde MImvingué mal LAmson
quan l'e
FAmmetzinarem SOLamb els seus propis LAmpetons.
Com a
FAbruixes dictem que et MImtoca mor LAmir,
per les
FAvenes et corre el nos MImtre ve LAmrí.
Com a
FAbruixes dictem que et MImtoca mor LAmir,
per les
FAvenes et corre el nos MImtre ve LAmrí. LAm REm DO LAm x2
Entre els
LAmcrits del feudal, ja en ve la MIguàrdia reial,
trobant
FAallí l'escena d'un MIcrim.
S'implan
LAmtaren mesures a les MIdesconegudes
senten
FAciades per ordre SOLdiví.
I la
DOgent d'aquell poble,
portant
MIfustes i mobles
una
FAgran pira van constru MIir.
Avi
DOvant la foguera, criden MIfoc i més llenya.
Còmpli
FAces del terrible des SOLtí.
Les bru
REmixes ja s'encenen,
la fla
SOLma les encega,
male
DOeixen tot MImagonit LAmzant.
Nostra
REmvista us aterra, doncs MIclaveu ulls a terra
perquè
LAmmentre ens cre MImeu, de la LAmflama veu MIreu
com re
FAneix l'espe SOLrit de la dona fet LAmcrit.
Com a
FAbruixes dictem que et MImtoca mor LAmir,
per les
FAvenes et corre el nos MImtre ve LAmrí.
Com a
FAbruixes dictem que et MImtoca mor LAmir,
per les
FAvenes et corre el nos MImtre ve LAmrí. LAm MI FA MI LAm MI LAm REm LAm MI
Quan al
LAmmatí següent,
no canta el
MIgall i veiem
aquell
FApoble mort i devas MItat.
I d'en
DOmig de les cendres
s'entre
MIveuen dues nenes
que des
FAperten i aixequen el MIcap.
I en a
LAmquell lloc de misèria,
de
MIpor, plors i histèria
quan dues
FA joves es van deci MIdir.
Varen em
LAmprendre un viatge,
sols a
MIire a la butxaca,
i van
FAfer cap al poble SOLveí.
