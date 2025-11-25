Bruixes (Acords)

On la trampa esdevingué malson

Acords Acords
Roba Estesa
Intro: LAm MI FA MI LAm MI
LAm REm LAm MI

LAmN'eren temps de misèria, de MIpor, plors i histèria
quan dues FAjoves es van deciMIdir.
Varen LAmemprendre un viatge,
sols aMIire a la butxaca,
i van FAer cap al poble SOLveí.

Un hoREmme les va veure
i les SOLconvidà a seure,
en una DOtaula envolMImtada de LAmfum.
Negra REmn'era la nit,
negre SOLn'era aquell llit
on la DOtrampa esdeMImvingué malLAmson
quan l'eFAmmetzinarem SOLamb els seus propis LAmpetons.

Com a FAbruixes dictem que et MImtoca morLAmir,
per les FAvenes et corre el nosMImtre veLAmrí.
Com a FAbruixes dictem que et MImtoca morLAmir,
per les FAvenes et corre el nosMImtre veLAmrí.

LAm REm DO LAm x2

Entre els LAmcrits del feudal, ja en ve la MIguàrdia reial,
trobant FAallí l'escena d'un MIcrim.
S'implanLAmtaren mesures a les MIdesconegudes
sentenFAciades per ordre SOLdiví.

I la DOgent d'aquell poble,
portant MIfustes i mobles
una FAgran pira van construMIir.
AviDOvant la foguera, criden MIfoc i més llenya.
CòmpliFAces del terrible desSOLtí.

Les bruREmixes ja s'encenen,
la flaSOLma les encega,
maleDOeixen tot MImagonitLAmzant.
Nostra REmvista us aterra, doncs MIclaveu ulls a terra
perquè LAmmentre ens creMImeu, de la LAmflama veuMIreu
com reFAneix l'espeSOLrit de la dona fet LAmcrit.

Com a FAbruixes dictem que et MImtoca morLAmir,
per les FAvenes et corre el nosMImtre veLAmrí.
Com a FAbruixes dictem que et MImtoca morLAmir,
per les FAvenes et corre el nosMImtre veLAmrí.

LAm MI FA MI LAm MI
LAm REm LAm MI

Quan al LAmmatí següent,
no canta el MIgall i veiem
aquell FApoble mort i devasMItat.
I d'enDOmig de les cendres
s'entreMIveuen dues nenes
que desFAperten i aixequen el MIcap.

I en aLAmquell lloc de misèria,
de MIpor, plors i histèria
quan duesFA joves es van deciMIdir.
Varen emLAmprendre un viatge,
sols aMIire a la butxaca,
i van FAfer cap al poble SOLveí.

 

 

Separation
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze