Cant de batre (Acords)

LAmUna xica m'ho ha dit,
una xica m'ho ha dit,
que li DOpose SOLla mà al LAmventre.
Al punt de la mitjanit,
al punt de la mitjanit
quan esDOtiga SOLde bon LAmtemple.
DOUna xica m'ho ha dit,
una xica m'ho ha dit,
que li SOLpose FAla mà al MIventre
Quan estiga de bon LAmtemple.
La xica que no s'ho torca,
la xica que no s'ho torca,
i ella DOcorre un SOLgran peLAmrill.
I és que se li faça costra,
i és que se li faça costra,
i se DOli taSOLpi el cleLAmvill.
La xica que no s'ho torca,
la xica que no s'ho torca,
i ella SOLcorre un FAgran perMIill
i se li tape el cleLAmvill
L'aDOssot i la ferraSOLdura,
FAla ferradura i l'aDOssot
fan la palla més meSOLnuda
I FAporten lo rossí al MItrot.
L'aDOssot i la ferraSOLdura,
FAla ferradura i l'aDOssot
fan la palla més meSOLnuda
I FAporten lo rossí al MItrot.
Jo no LAmcante per la veu,
jo no cante per la veu,
ni tamDOpoc per SOLla seLAmguida.
Cante per un amic meu,
cante per un amic meu,
que per DOmi donaSOLria la vLAmida.
Jo no DOcante per la veu,
jo no cante per la veu,
ni tamSOLpoc per FAla seMIguida.
Cante DOper un amic meu
que per mi donaria la LAmvida.
