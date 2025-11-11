Soc d'un poble (Acords)

Soc d'un poble pioner

Roba Estesa
Intro:
DO SOL LAm x8
DO SOL

LAmSoc d'un poMIble on els LAminfants
s'esmuREmnyeixen al MItros del vLAmeí,
i aREmquest en MIveure'ls serra bé les LAmdents,
i els fa LAmfora amb inREmsults dignes MId'avi.

LAmSoc d'un poMIble prou conscLAmient,
ric, diREmvers i MIple de sentiLAmment,
on no et REmmiren de MIreüll camiLAmnant pel carrer
per vesLAmtir o estREmimar difeMIrent.

Soc d'un poDOble on toSOLthom comparLAmteix el que té,
la moDOneda neix SOLde l'interDOcanvi.
On la FAfeina no és DOfeina siSOLnó un espai LAmmés
per fer LAmcréixer la història d'un SOLsomni.

DOSoc d'un poSOLble tant peLAmtit,
coneREmgut per la MIseva beLAmllesa
i que amb REmquatre caSOLrrers no et pots LAmfer un embolic
doncs sempre et guaREmrà la tenMIdresa.

DOSoc d'un poSOLble pioLAmner
en reREmsoldre conMIflictes d'alLAmçada,
on no veuREmràs baMIralles al LAmmig del carrer
ni tampoc REmentre la maiMInada.

Soc d'un poDOble on toSOLthom comparLAmteix el que té,
la moDOneda neix SOLde l'interDOcanvi.
On la FAfeina no és DOfeina siSOLnó un espai LAmmés
per fer LAmcréixer la història d'un SOLsomni.

Al meu poFAble tothom canta al SOLvent,
l'imaDOgino des MIde la innoLAmcència.
Al meu FApoble tothom canta al SOLvent,
i viurDOà si en maMIntenim l'essLAmència.

Al meu poFAble tothom canta al SOLvent,
l'imaDOgino des MIde la innoLAmcència.
Al meu FApoble tothom canta al SOLvent,
i viurDOà si en maMIntenim l'essLAmència.

DO SOL LAm x12

 

 

