La pagesa (Acords)

La teva espiga m'il·lumina de nit i dia

Acords Acords
Roba Estesa
REm FA _ DO SOL x4

REmAi pagesa LAmcatalana
DOsi t'enganxo deSOL matinada
REmsola pel caLAmrrer.
REmQuè m'amagues sota LAmles faldes,
DOai pagesa SOLcatalana,
REmmostra'm el LAmcirerer.

REmAi Antonio, que SOLm'enamores
quan LA#claves l'aixada al LAtros.
REmDigue’m quin SOLés el secret,
per cuiLA#dar com cal els peLAbrots.

REmAi Antonio, que SOLm'enamores
quan LA#claves l'aixada al LAtros.
REmDigue’m quin SOLés el secret,
per cuiLA#dar com cal els peLAbrots.

REm

REmMira, vida, la LAmteva espiga
DOm'il·lumina de SOLnit i dia,
i a REmcada pas que LAmfaig.
REmSi em deixessis enLAmtrar una mica,
al DOnostre ritme descoSOLbriríem
els REmsons més aniLAmmals.

REmAi xiquet, deixa't SOLde romansos
que se'm LA#pansirà la LAflor.
REmFem de la terra un indret més maco
semLA#brant la nostra llaLAvor.

REm FA _ DO SOL x8

REmPebrots per aquí, paSOLtates per allà
i reLA#noi com la va fer criLAdar.
Per REmtot el pobleSOL es sentien
LA#mil i un crits d’aleLAgria.

REmPebrots per aquí, paSOLtates per allà
i reLA#noi com la va fer criLAdar.
Per REmtot el pobleSOL es sentien
LA#mil i un crits d’aleLAgria.

REm

 

 

