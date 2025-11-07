Les criades (Acords)

Tenim l'alegria de viure

Roba Estesa
Intro: LAm MI x2

LAmTenim l’alegria de DOviure,
tenim la SOLsort de ser aFAquí.
LAmVolem arribar més enDOllà,
sabem que SOLno serà fàcil caFAmí.

ReserLAmvem totes les DOforces
perquè SOLquan el dia aFArribi,
MItinguem les armes preparades
i esmolades per lluLAmitar.

No cosiFArem mai SOLmés els vostres boLAmtons
ni la voFAra de SOLbaix dels pantaLAmlons.
Però atenFAció, no desaSOLrem mai les aLAmgulles
que ens han fet les mans tant FAdures,
per ofeSOLgar tots els nostres malMIsons
i per punxar-los els coLAmllons.

FA LAm FA LAm
FA LAm FA MI

LAmTenim la sort de ser vaDOlentes,
tenim les SOLmans, tenim els FApits.
LAmVolem que per tot lloc reDOssoni
el que ha siSOLgut sempre el nostre FAcrit.

LAmReservem l’afany de DOriure
perquè el SOLplor no ens entristFAeixi,
MItinguem les armes preparades
i esmolades per LAmlluitar.

No cosiFArem mai SOLmés els vostres boLAmtons
ni la voFAra de SOLbaix dels pantaLAmlons.
Però atenFAció, no desaSOLrem mai les aLAmgulles
que ens han fet les mans tant FAdures,
per ofeSOLgar tots els nostres malMIsons
i per punxar-los els coLAmllons.

FA LAm FA LAm
FA LAm FA MI

EscolLAmteu amb atenció aquest SOLcrit que ara ressona
entre LAmmurs blancs i parets, escriuSOLrem la bona nova.
No paLAmtiu àvies i mares, cantaSOLrem vostra cançó,
farem LAmque per tot s’escolti el gran SOLdolor del vostre plor.

FATrencarem les vaixelles, esSOLtriparem llençols,
les cLAmriades ara empaiten aquell tal senyor Ramon.
No paFAtiu àvies i mares, cantaSOLrem vostra cançó
i amb LAml’amor com a proclama farem del món un tot nou.
FAEl senyor Ramon ja no emSOLpaita les criaLAmdes.

No cosiFArem mai SOLmés els vostres boLAmtons
ni la voFAra de SOLbaix dels pantaLAmlons.
Però atenFAció, no desaSOLrem mai les aLAmgulles
que ens han fet les mans tant FAdures,
per ofeSOLgar tots els nostres malMIsons
i per punxar-los els coLAmllons.

No cosiFArem mai SOLmés els vostres boLAmtons
ni la voFAra de SOLbaix dels pantaLAmlons.
Però atenFAció, no desaSOLrem mai les aLAmgulles
que ens han fet les mans tant FAdures,
per ofeSOLgar tots els nostres malMIsons
i per punxar-los els coLAmllons.

 

 

 

