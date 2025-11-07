Les criades (Acords)

Intro:
LAm MI x2 LAmTenim l’alegria de DOviure,
tenim la
SOLsort de ser a FAquí. LAmVolem arribar més en DOllà,
sabem que
SOLno serà fàcil ca FAmí.
Reser
LAmvem totes les DOforces
perquè
SOLquan el dia a FArribi, MItinguem les armes preparades
i esmolades per llu
LAmitar.
No cosi
FArem mai SOLmés els vostres bo LAmtons
ni la vo
FAra de SOLbaix dels panta LAmlons.
Però aten
FAció, no desa SOLrem mai les a LAmgulles
que ens han fet les mans tant
FAdures,
per ofe
SOLgar tots els nostres mal MIsons
i per punxar-los els co
LAmllons. FA LAm FA LAm FA LAm FA MI LAmTenim la sort de ser va DOlentes,
tenim les
SOLmans, tenim els FApits. LAmVolem que per tot lloc re DOssoni
el que ha si
SOLgut sempre el nostre FAcrit. LAmReservem l’afany de DOriure
perquè el
SOLplor no ens entrist FAeixi, MItinguem les armes preparades
i esmolades per
LAmlluitar.
No cosi
FArem mai SOLmés els vostres bo LAmtons
ni la vo
FAra de SOLbaix dels panta LAmlons.
Però aten
FAció, no desa SOLrem mai les a LAmgulles
que ens han fet les mans tant
FAdures,
per ofe
SOLgar tots els nostres mal MIsons
i per punxar-los els co
LAmllons. FA LAm FA LAm FA LAm FA MI
Escol
LAmteu amb atenció aquest SOLcrit que ara ressona
entre
LAmmurs blancs i parets, escriu SOLrem la bona nova.
No pa
LAmtiu àvies i mares, canta SOLrem vostra cançó,
farem
LAmque per tot s’escolti el gran SOLdolor del vostre plor. FATrencarem les vaixelles, es SOLtriparem llençols,
les c
LAmriades ara empaiten aquell tal senyor Ramon.
No pa
FAtiu àvies i mares, canta SOLrem vostra cançó
i amb
LAml’amor com a proclama farem del món un tot nou. FAEl senyor Ramon ja no em SOLpaita les cria LAmdes.
No cosi
FArem mai SOLmés els vostres bo LAmtons
ni la vo
FAra de SOLbaix dels panta LAmlons.
Però aten
FAció, no desa SOLrem mai les a LAmgulles
que ens han fet les mans tant
FAdures,
per ofe
SOLgar tots els nostres mal MIsons
i per punxar-los els co
LAmllons.
No cosi
FArem mai SOLmés els vostres bo LAmtons
ni la vo
FAra de SOLbaix dels panta LAmlons.
Però aten
FAció, no desa SOLrem mai les a LAmgulles
que ens han fet les mans tant
FAdures,
per ofe
SOLgar tots els nostres mal MIsons
i per punxar-los els co
LAmllons.
