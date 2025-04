Cul i merda (Acords)

Volia pregun SOL# tar-te com RE# vas,

Ja fa temps que DOm no ho hem pa LA# rlat.

Érem cul i SOL# merda fa uns RE# anys

i al final ens DOm hem sepa LA# rat.



Diga’m quant du SOL# ra una amis RE# tat.

Pot DOm ser s’ha aca LA# bat.

Algo dins SOL# meu s’ha tren RE# cat,

i ho LA# saps.



No hi ha cap ra SOL# ó RE#

i em DOm fa molta LA# pena.

No hi haurà un pe SOL# rdó RE#

que ens DOm torni a fa uns LA# anys.



I no hi ha cap bo SOL# tó RE#

per DOm fer marxa en LA# rere.

Ca SOL# mins que RE# s’han anat se LA# parant.



Has apare SOL# gut dins del meu RE# cap,

quasi cada nit DOm des de fa uns LA# anys.

Però tu has per SOL# durat al fons de RE# tot

i me n’he DOm adonat de l’impor LA# tant.



Que amb tu m’ho pa SOL# ssava teta,

RE# llagrimeta, quan DOm miro el teu LA# xat.

Érem com en SOL# Zac i en Codi,

RE# inseparables, DOm no ho hauria dit LA# mai.



I ara tot SOL# s’ha aca RE# bat. DOm LA#

Ara tot SOL# s’ha aca RE# bat. LA#



No hi ha cap ra SOL# ó RE#

i em DOm fa molta LA# pena.

No hi haurà un pe SOL# rdó RE#

que ens DOm torni a fa uns LA# anys.



I no hi ha cap bo SOL# tó RE#

per DOm fer marxa en LA# rere.

Ca SOL# mins que RE# s’han anat se LA# parant.



Però si SOL# vols, els podem RE# retrobar.



SOL# No cal esperar a dem RE# à.

DOm Mai sabem què pot pass LA# ar.

SOL# Fem la pipa de la p RE# au.

DOm Fem la pipa de la LA# pau.



SOL# No cal esperar a dem RE# à.

DOm Mai sabem què pot pass LA# ar.

SOL# Fem la pipa de la p RE# au.

DOm Fem la pipa de la LA# pau.



No hi ha cap ra SOL# ó RE#

i em DOm fa molta LA# pena.

No hi haurà un pe SOL# rdó RE#

que ens DOm torni a fa uns LA# anys.



I no hi ha cap bo SOL# tó RE#

per DOm fer marxa en LA# rere.

Ca SOL# mins que RE# s’han anat se LA# parant.