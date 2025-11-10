LAmSe sent un xiscle estrany. Dirigeixo la mirada cap allà on ve i veig una vaca pasturant i al seu costat una dona descabellada, amb els braços estesos i descalça que balla sense compàs. Passa un vailet pel meu costat i li pregunto: "Xiquet! Tu saps qui és aquella dona?" I ell, avergonyit, em respon: "La Revolució".
MIVaig conèixer una xiLAmqueta sense MIpoble, sense ciuLAmtat. MIEls peus negres anava desLAmcalça, els caMIbells duia deslliLAmgats. MISons ulls foscos expliLAmcaven belles hisMItòries del paLAmssat però tanMIcant-los amagaLAmva el que paMIssés d'ara endaLAmvant.
MII alçant les mans enLAmlaire MIi amb uns moviments de LAmcap. REmSa cintura dibuDOixava infinits de lliberMItats.
LAmLailai lailai lailai REmlailai lai lai Vine MIaquí dona del caLAmrrer Lailai lailai lailai REmlailai lai lai Vine aMIquí somriu i LAmballa. LAmLailai lailai lailai REmlailai lai lai Vine MIaquí dona del caLAmrrer Lailai lailai lailai REmlailai lai lai Vine aMIquí i LAmballa.
MII ara duc sal a la buLAmtxaca per recorMIdar-la quan es fa LAmtard. MISal, calor de la mar saLAmlada que si tinc MIsort tornaré a lleLAmpar.
MII alçant les mans enLAmlaire MIcrida al cel per canLAmtar, REmla cançó que mai s'aDOcaba: que diu lai lai lailai lailai MIlailai lai lai.
LAmLailai lailai lailai REmlailai lai lai Vine MIaquí dona del caLAmrrer Lailai lailai lailai REmlailai lai lai Vine aMIquí somriu i LAmballa. LAmLailai lailai lailai REmlailai lai lai Vine MIaquí dona del caLAmrrer Lailai lailai lailai REmlailai lai lai Vine aMIquí i LAmballa.
LAmREmMILAm x2
