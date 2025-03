A fora plou (Acords)

FA Estava escrivint-te una cançó,

tirat al llit a l’habitació.

Tan LA# fàcil, tan fàcil.

Sortia tot tan fàcil.



Jo es FA tava al costat de la llar de foc,

vaig veure que feia una altra cançó.

Tan LA# ràpid, tan ràpid

que no vaig aguantar la tempta SOLm ció

d’aprofitar la situa LA# ció.



Perquè a fora FA plou

i se m’han passat les hores.

Perquè a fora LA# plou

i se’ns ha mullat la roba.

M’encanta quan FA plou

perquè no cal fer gran cosa.

I com que encara LA# plou

m’has dit una frase nova.



SOLm M’has regalat una can LA# çó, per a tota la FA vida.



I ara el terra està xop,

però refresca i m’encanta.

Sudadera i la manta.

Abrigar-nos els dos.



I he escrit una can SOLm çó

que mai passa de moda.

Tu i jo en una escena

on hi havia un petó.



I ara que tot és tan FA fàcil, tan fàcil.

Tan ràpid i tan fàcil.



I ara els núvols LA# se’n van i escampen la boira

i el dia té pinta que se’ns està arreglant.

SOLm M’has regalat una can LA# çó.



Perquè a fora FA plou

i se m’han passat les hores.

Perquè a fora LA# plou

i se’ns ha mullat la roba.

M’encanta quan FA plou

perquè no cal fer gran cosa.

I com que encara LA# plou

m’has dit una frase nova.



SOLm M’has regalat una can LA# çó, per a tota la FA vida.



FA LA# x2



SOLm M’has regalat una can LA# çó, per a tota la FA vida.