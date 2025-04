El Marseme (Acords)

FA Vaig néixer en un lloc afortunat,

LAm on la platja toca la muntanya.

REm Des de Barna fins la Costa Brava

i pujant dalt fins al Corredor.



FA Vaig néixer en un lloc que em fa sentir millor,

LAm amb l’N80 a cada festa.

REm Cantar fent-me meva el “Cuando sale el sol”.

Quina sort estimar casa meva.



I quina sort tenir el Ma FA resme

i la gent que ens ha en REm voltat.

Els plataners i les pal SOLm meres,

la calma i la tranquil·l LA# itat DO .



I FA avui, és raro no veure el LAm mar,

Mataró em queda tan SOLm lluny

i et vull tenir al meu cos DO tat.



És terra de vins i de bones ma FA duixes.

Cada any pujo al tren de la REm bruixa.

Tenim a en Lamine i també bona SOLm música

i els gegants més macos del LA# món.



Encara que això sempre ho diu to FA thom

A casa meva mai no n’hi ha LAm prou

Sempre busco un pla per passar tot el SOLm dia

i acabem a la roca de Sant Pol.



I quina sort tenir el Ma FA resme

i la gent que ens ha en REm voltat.

Els plataners i les pal SOLm meres,

la calma i la tranquil·l LA# itat DO .



I FA avui, és raro no veure el LAm mar,

Mataró em queda tan SOLm lluny

i et vull tenir al meu cos DO tat.



Una FA terra que em conec de pam a pam,

uns LAm carrers que m’han vist créixer i fer-me gran.

Uns re REm cords que mai no s’oblidaran

i tants llocs on hem rigut i on hem plorat.



De la meva ciu FA tat, ningú no m’hi mourà.

Aquí LAm sento que tothom em cuidarà.



La calma del mi REm gdia,

la fresca de la nit.

Jo vull que això ho puguin viure els meus fills.



I quina sort tenir el Ma FA resme

i la gent que ens ha en REm voltat.

Els plataners i les pal SOLm meres,

la calma i la tranquil·l LA# itat DO .



I FA avui, és raro no veure el LAm mar,

Mataró em queda tan SOLm lluny

i et vull tenir al meu cos DO tat.



FA