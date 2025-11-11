A la muntanya (Acords)

Porta banyes al cap

Acords
Roba Estesa
Intro: SOL LAm SOL LAm x5

A la muntanya, ma maire,
soMInen de violins.
A la munLAmtanya, ma maire,
soMInen de vioLAmlins.

Si en sonen gaire, ma maire,
caldMIrà anar a danLAmsar.
Si en sonen LAmgaire, ma maire,
calMIdrà anar a danLAmsar.

SOL LAm SOL LAm x2

Si vas a dansa, ma filla,
ton MImarit te'n baLAmtrà.
Si vas a dansa, ma filla,
ton MImarit te'n baLAmtrà.

Si em bat que em bato,ma maire,
jo MIbé m'hi tornaLAmré.
Si em bat que em bato,ma maire,
jo MIbé m'hi tornaLAmré.

No paFAtiu pas per mi, LAmmare,
faig lo REmque em vau enseMInyar.
Serem FAdones, dones vaLAmlentes,
sense REmpor del que vinMIdrà.

LAm SOL LAm x3

Si tu t'hi tornes, ma filla,
l'aM-se bé correLAmrà.
Si tu t'hi tornes, ma filla,
l'aM-se bé correLAmrà.

Si cor que corre, ma maire,
per MIvós bé ha correLAmgut.
Si cor que corre, ma maire,
per MIvós bé ha correLAmgut.

SOL LAm SOL LAm

Ne diran totes, ma filla,
aMIse desoreLAmllat.
Ne diran totes, ma filla,
aMIse desoreLAmllat.

En lloc d'orelles, ma maire,
porMIta banyes al LAmcap.
En lloc d'orelles, ma maire,
porMIta banyes al LAmcap.

No paFAtiu pas per mi, LAmmare,
faig lo REmque em vau enseMInyar.
Serem FAdones, dones vaLAmlentes,
sense REmpor del que vinMIdrà.

LAm SOL LAm x3
SOL LAm SOL LAm x4

 

 

