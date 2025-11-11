A la muntanya (Acords)

Intro:
SOL LAm SOL LAm x5
A la muntanya, ma maire,
so
MInen de violins.
A la mun
LAmtanya, ma maire,
so
MInen de vio LAmlins.
Si en sonen gaire, ma maire,
cald
MIrà anar a dan LAmsar.
Si en sonen
LAmgaire, ma maire,
cal
MIdrà anar a dan LAmsar. SOL LAm SOL LAm x2
Si vas a dansa, ma filla,
ton
MImarit te'n ba LAmtrà.
Si vas a dansa, ma filla,
ton
MImarit te'n ba LAmtrà.
Si em bat que em bato,ma maire,
jo
MIbé m'hi torna LAmré.
Si em bat que em bato,ma maire,
jo
MIbé m'hi torna LAmré.
No pa
FAtiu pas per mi, LAmmare,
faig lo
REmque em vau ense MInyar.
Serem
FAdones, dones va LAmlentes,
sense
REmpor del que vin MIdrà. LAm SOL LAm x3
Si tu t'hi tornes, ma filla,
l'aM-se bé corre
LAmrà.
Si tu t'hi tornes, ma filla,
l'aM-se bé corre
LAmrà.
Si cor que corre, ma maire,
per
MIvós bé ha corre LAmgut.
Si cor que corre, ma maire,
per
MIvós bé ha corre LAmgut. SOL LAm SOL LAm
Ne diran totes, ma filla,
a
MIse desore LAmllat.
Ne diran totes, ma filla,
a
MIse desore LAmllat.
En lloc d'orelles, ma maire,
por
MIta banyes al LAmcap.
En lloc d'orelles, ma maire,
por
MIta banyes al LAmcap.
No pa
FAtiu pas per mi, LAmmare,
faig lo
REmque em vau ense MInyar.
Serem
FAdones, dones va LAmlentes,
sense
REmpor del que vin MIdrà. LAm SOL LAm x3 SOL LAm SOL LAm x4
A la muntanya, ma maire,
so
A la mun
so
Si en sonen gaire, ma maire,
cald
Si en sonen
cal
Si vas a dansa, ma filla,
ton
Si vas a dansa, ma filla,
ton
Si em bat que em bato,ma maire,
jo
Si em bat que em bato,ma maire,
jo
No pa
faig lo
Serem
sense
Si tu t'hi tornes, ma filla,
l'aM-se bé corre
Si tu t'hi tornes, ma filla,
l'aM-se bé corre
Si cor que corre, ma maire,
per
Si cor que corre, ma maire,
per
Ne diran totes, ma filla,
a
Ne diran totes, ma filla,
a
En lloc d'orelles, ma maire,
por
En lloc d'orelles, ma maire,
por
No pa
faig lo
Serem
sense