Les noies d'Olot (Acords)

LAmLes noies d'Olot en són boniquetes
el galant les veu, les galants ninetes.
Lai trumlararà, les galants ninetes.
Jo hi pogués dormir una nit amb elles,
una nit o dues o mitja dotzena.
Lai trumlararà, o mitja dotzena.
Les noies d'Olot MIen són matineres,
LAmse'n van a la font, MItot descordadetes.
LAmLai trumlararà,MI tot descordaLAmdetes.
I ensenyant els pits, MIblanques mamelletes,
LAmun jove les veu, MIles galants ninetes.
LAmLai trumlararà, MIles galants niLAmnetes.
SOL LA SOL LA x2
LASi pogués dormir REuna nit amb elles,
MIuna nit o dos o LAmitja dotzena.
O si pogués ser, REla dotzena entera.
MILai trumlararà, LAla dotzena entera.
Diumenge vinent REfarem la concerta,
aMInirem a ballar LAa la ribereta.
Tot ballant, ballant, REl'amor turmenta.
MILai trumlararà, l'amor turLAmenta.
LALes noies d'Olot REen són matineres,
MIse'n van a la font, LAtot descordadetes.
I ensenyant els pits, REblanques mamelletes.
MILai trumlararà, blanques mameLAlletes.
I ensenyant els pits, REblanques mamelletes,
MIun jove les veu, LAles galants ninetes,
si pogués dormir REuna nit amb elles.
MILai trumlararà, una nit LAamb elles.
SOL LA SOL LA x8